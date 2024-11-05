巧新財報／前三季營收55.46億元 每股盈餘2.66元

全球汽車輪圈領導廠巧新（1563）5日公布前第三季營運成果。第3季合併營收17.18億元，年減7.6％，稅後純益1.89億元，稅後每股盈餘(EPS) 0.79元，年增率分別為24.9％、11.3％；累計2024年前三季合併營收為新台幣55.46億元，營業淨利6.97億元，稅後歸屬於母公司淨利6.02億元，稅後每股盈餘(EPS)達2.66元。

巧新表示，第三季為汽車傳統暑休產業淡季，加上部分新車款訂單有遞延出貨情形，使得整體客製化輪圈的出貨表現相較第二季減緩，然在巧新致力於落實接單結構優化、生產效益提升、成本費用嚴控等重要策略下，再加上再生鋁圈的投產數量，第三季已提升達40％，是巧新第三季三率表現繳出三升的優異成績的主要原因，營業毛利率較去年同期的21％增加5個百分點、達26％，營業利益率自9％增加至10％，稅後歸屬於母公司淨利率增加3個百分點、達11％。

展望2024年第四季，巧新保持審慎樂觀看法。第四季迎來汽車產業傳統旺季，主要客戶的拉貨力道將有機會進一步提升，對公司整體營運帶來正面的效益。巧新除了與旗下豪華跑車全面輪圈品項導入巧新再生鋁料進行設計開發與量產規劃，創造RESAICAL® 未來使用量穩健持續成長動能，推進公司加快步伐朝 2025 年使用再生鋁料達 50％ 之目標前進外，亦積極與主要品牌車廠客戶運用淨成形鍛造技術開發新產品，不僅提升營運效率，更利用精密鍛造來縮短鍛造後的工序，簡化生產流程、降低生產時間與成本，進而增加產能利用率、提高資產周轉率。

隨著主要客戶對於巧新再生鋁輪圈與淨成形的訂單需求持續增溫，以及巧新計畫興建第二座鋁熔煉廠，以擴大再生鋁產業之多元應用範疇，目標三年內將非乘用車鋁圈營收貢獻由15%提升至40%以上，將有助巧新2025年營業利潤率朝長期營運目標15%至20%前進。