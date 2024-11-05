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美喆營收／北美、歐洲客戶訂單旺 10月營收倍增創同期新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
美喆-KY 5日公布10月合併營收達3.73億元，較去年同期大增106.7%；累計今年前10月營收達31.79億元，較去年同期成長43%，續創歷年同期新高。美喆-KY提供
美喆-KY 5日公布10月合併營收達3.73億元，較去年同期大增106.7%；累計今年前10月營收達31.79億元，較去年同期成長43%，續創歷年同期新高。美喆-KY提供

美喆-KY（8466）5日表示，受惠集團持續深化旗下全球業務訂單，尤其北美地區SPC石塑地磚產品業務拓展有成，已打入大型家居通路、進口經銷客戶等通路，推升北美客戶下單、拉貨表現明顯增加，再加上歐洲客戶訂單持穩，帶動10月合併營收改寫歷年同期新高。

美喆-KY今公布10月合併營收達3.73億元，較去年同期大增106.7%；累計今年前10月營收達31.79億元，較去年同期成長43%，續創歷年同期新高。

美喆-KY指出，由於公司在北美SPC市場鎖定中階產品定位，在產品規格、面料花色及完整地板鎖扣扣型等，均滿足大型零售商及經銷商等差異化產品需求，讓集團在北美市場SPC石塑地板業務接單穩定擴大，同步帶動集團台南廠產能稼動率提升，10月台南廠出貨占比已達40%。

營收

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