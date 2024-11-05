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統一實財報／前三季每股賺0.72元 賺贏去年全年

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

統一實（9907）5日公布第3季財報，稅後純益4.5億元，年增391.3%，每股純益（EPS）0.29元，累計今年前三季稅後純益11.3億元，年增50.4%，每股純益0.72元。

統一實主要經營馬口鐵基板，市場俗稱的冷軋板，馬口鐵、馬口鐵罐，統一實業不但是台灣唯一生產馬口鐵底片的製造商，也是全世界少數成功整合馬口鐵原版製造、鍍製、彩印、製罐上、中、下游金屬包材的企業。

統一集團董事長羅智先日前表示，統一實有兩大部分，一是飲料代工，今年第3季每月都是雙位數穩定成長；另一塊是馬口鐵，因為單價並非統一實所控制，是受到世界行情影響，變數較大，導致營收起起伏伏。

展望今年全年，統一實日前於股東會上也指出，將緊密關注總體經濟變化與產業競爭動態，隨機應變，控管風險的同時也尋求發展機會，期望能擺脫去年營收、獲利下滑的窘境。

在綜合包裝事業的部分，統一實將穩固、推升現有優質大客戶及開拓培養高潛力新客戶； 聚焦無菌充填、新型鋁瓶罐(NBC)充填及碳酸飲料充填業務的開展，穩固技術領先區塊並布局開拓飲料市場新領域。 銷售區域及生產基地的有效管理；統籌並善用集團資源，努力利潤最佳化。

而在新年度具體的產銷策略上，鋼材事業持續擴大與台、日大鋼廠從原料供應延伸到下游產品銷售的合作，共築穩定而有韌性的供應鏈。優化銷售區域與產品組合，提升產銷效率、促進高價值產品的發展。 嚴格管控庫存，降低價格波動帶來的經營風險。

營收 統一實

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