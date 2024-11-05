裕日車財報／前三季獲利10.83億元、年增率20.46% EPS 3.61元

裕日車（2227）董事會通過前三季合併財務報告，第3季營收為52.62億元，年減18.23%，稅後純益為1.02億元，年減73.4%，每股稅後純益為0.34元。

裕日車累計前三季營收為187.76億元，年減4.56%，稅後純益為10.83億元，受惠於大陸投資收挹注增加，獲利年增率逆勢成長20.46%，每股稅後純益為3.61元。

裕日車1-9月銷售台數及市占率較去年同期微幅下降，主因為國產中型、小型休旅車市場競爭激烈，各品牌陸續推出新品或促銷方案，致使消費者購車觀望及比較時間拉長。

裕日車除持續透過試乘活動鼓勵消費者親身體驗新世代NISSAN車款優秀產品力，更積極規劃具吸引力之促銷方案滿足消費者購車需求，如11月起推出「NISSAN 開運GO吸利」全車系促銷優惠，透過極具C/P值的優惠價格及購車即贈實用家電等內容創造市場話題、促進消費者購車。

另，面對新能源車市場持續擴大，壓縮傳統汽油車銷售空間，裕日車已積極導入NISSAN ARIYA、X-TRAIL e-POWER、KICKS e-POWER等新能源車款，滿足消費者對電動車駕馭感受的需求，並持續穩健銷售中。

因前三季有效撙節費用支出及業外大陸轉投資收益增加，表現皆較去年同期為佳；裕日車將持續透過增加本業銷售及成本費用改善等作法提升公司財務表現。