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寒舍財報／第3季每股意外虧損 前三季EPS 4.69元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寒舍（2739）5日董事會通過第3季財報，因台股下跌導致金融資產評價出現未實現損失，使單季淨損0.89億元，每股虧損0.97元。然而，前三季合併營收達36.32億元，稅後淨利4.30億元，年增69.84%，創同期新高，每股盈餘4.69元。展望第4季，公司表示，隨著尾牙春酒、台北國際旅展及聖誕跨年活動等商機到來，集團將全力衝刺，力拚年度營運高峰。

寒舍第3季合併營收為11.27億元，年減1.72%，受台股下跌導致認列金融資產評價出現未實現損失0.77億元，但本業營收仍為歷史次高，歸屬母公司稅後淨損0.89億元，每股虧損0.97元。根據寒舍第3季財報，透過寒溪投資持有愛山林4,946張，持股比0.79%，另持有國泰金600張、台積電40張、保瑞69張。

此外，寒舍第3季營收由於台北喜來登館內宴會廳增設大型LED電視牆裝修暫停營運2個月，以及傳統宴會淡季影響，宴會營收年減10.61%，但集團旗下接連的米其林客座活動與暑假聚餐熱潮加持，各館餐廳來客數表現暢旺成長。

寒舍前三季累計合併營收36.32億元，年增5.32%，創同期新高，稅後淨利4.30億元，年增69.8%，亦達同期新高，公司表示，主要歸因於國際商務客回流、港澳日韓自由行觀光客亦增加，加上國際大型展演住宿需求增加，拉抬住宿營收相較去年同期增長10.58%。觀察獲利指標毛利率37.76%，淨利率11.83%，雙雙優於去年同期的36.61%與7.34%。

分析第3季住房表現，根據觀光署統計國人7-8月出國相較去年成長29%，影響各景區人潮創下歷年新低，連帶礁溪寒沐酒店暑假人潮縮減。台北寒舍艾美酒店於整季度至年底進行局部客房裝修，導致住房率略為下降，不過隨著裝修完畢，預期明年住房率將可回升至85%以上，且客房均價也有望維持在萬元高檔。台北喜來登則因鄰近國家兩廳院、受惠國際大型展演商機，國際團體人數維持高檔表現。寒居酒店以藝術精品飯店形象吸引港澳自由行旅客，前三季住房營收年增10.81%。

展望後市，除台北國際旅展業績告捷外，寒舍集團旗下兩大自助餐廳也積極籌備美食節，搶攻年底聚餐市場。看好尾牙春酒商機，台北喜來登將以全新升級的宴會場地迎客，並提供酒水暢飲為誘因刺激銷售，目前多檔百桌尾牙春酒已在接洽中，周五至周日場地幾近滿檔。除宴會廳外，各餐廳亦提供不同優惠吸引中小型企業作為聚餐選擇。台北寒舍艾美也將以全新裝修客房亮相拓展海外自由行旅客，隨著天氣轉涼，位於礁溪的寒沐酒店也將進入旺季，有助於為第4季住房營收添薪柴。

寒舍 營收

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