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燁輝董事會通過執行庫藏股、上限84億元 以維護股東權益
燁輝（2023）5日董事會通過第13次買回庫藏股，以維護公司信用及股東權益，買回股份總金額上限84億餘元，預定買回期間為113年11月6日至114年1月5日，預定買回數量1萬張，買回區間價格為13.8至15.3元，只要燁輝股價低於區間價格下限，將繼續買回。
燁輝表示，第13次庫藏股預定買回股份占公司已發行股份總數的比率為0.5%。近年燁輝積極操作庫藏股政策，去年10月17日至11月14日預定買回2萬張，實際已買回3860張，執行率19%。
去年8月15日至10月13日公告預定買回2萬張，實際已買回1.66萬張，執行率83%。去年5月5日至6月15日預定買回2萬張，實際已買回1萬餘張，執行率50%。
111年10月19日至12月12日公告預定買回3萬張，實際已買回9233張，執行率31%。多次已申報買回但未執行完畢，主要為兼顧市場機制及維護整體股東權益，考量股價變動已趨穩定，所以未全部執行完畢。
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