藥華藥營收／10月9.1億元年增67% 前十月營收年增近九成

藥華藥（6446）5日公告10月合併營收9.1億元，年增67.02%，10月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）的美國銷售為主，美國及日本市場業績持續成長；今年累計合併營收已達75.87億元，年增89.40%。

藥華藥表示，自主研發的Ropeg自上市以來，全球銷售穩健提升。藥華藥表示，美國食品藥物管理局（FDA）完成Ropeg筆型注射器申請（sBLA）的審查目標日期（PDUFA date）為2025年1月10日，公司期待盡早將此產品推向市場，以滿足患者的需求。另外，美國子公司已啟動商業數據分析，為進一步的發展做更完整的規劃，再加上新的美國領導團隊發揮所長，實現高效合作，預期Ropeg在美國的覆蓋率將持續攀升。

藥華藥日本子公司團隊於10月1日推出藥品宅配服務，進一步便利患者取得藥品，這項新服務開始逐漸發酵，推升日本營收持續增長。

藥華藥表示，公司近期受到眾多國內外機構法人密切關注，本月20至21日受邀赴新加坡參加Morgan Stanley第23屆亞太高峰論壇「23rd Annual Asia Pacific Summit」。此外，也將於本月13日參加由黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」、及15日參加凱基證券之法人說明會，分享最新的營運動態。

在臨床試驗方面， Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗，最快今年年底到明年初取得頂線結果（top-line results）；而Ropeg用於早前期原發性骨髓纖維化、或低或中度風險一級的明顯原發性骨髓纖維化（PMF）三期臨床試驗計畫已獲得日本PMDA核准。

近年來，實體腫瘤治療已漸成為細胞療法的主流，尤其是技術和成本上存在高門檻之T細胞受體（TCR-T）免疫療法尤為受到關注。該療法透過將病人的T細胞在體外進行基因改造，使其具備精準識別和攻擊腫瘤細胞的能力，對抗實體腫瘤的高度潛力備受期待。

藥華藥表示，公司不僅在血液腫瘤疾病領域取得佳績，更早在多年前即放眼細胞療法領域，積極參與並投入相關人才培育及臨床試驗準備，日前正式向衛福部食藥署（TFDA）申請進行TCR-T免疫療法TCRT-ESO-A2-TW，用於治療末期實體腫瘤患者的第一期臨床試驗，標誌藥華藥跨足細胞療法領域達到的重要里程碑。藥華藥未來也將在細胞療法領域與全球頂尖的醫療機構及合作夥伴攜手，持續推動癌症治療的進步，造福更多患者。