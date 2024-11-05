望隼營收／雙11檔期急單拉貨效應 10月創歷史新高

望隼（4771）5日公告10月合併營收為3.1億元，較上月增加20.08%，較去年同期增加5.60%，創下單月歷史新高，主要反應雙11檔期急單拉貨效應；累計今年前十月合併營收將近25.5億元，較去年同期成長23.84%，創同期新高。

望隼表示，由於日本及中國大陸客戶因應備貨需求的訂單回流，加上矽水膠產品已陸續出貨至大陸客戶，持續挹注下半年的合併營收，是推升業績主因。望隼營收以大陸市場為最大宗，由於大陸隱形眼鏡市場滲透率仍低，加上在大陸在地生產的優勢，成本具有競爭力，是業績成長的主因。

法人表示，望隼矽水膠產品在下半年開始在大陸市場出貨，並在明年取得美國及日本的認證，在矽水膠的布局持續有進展。在功能鏡片方面，包括散光、薄荷涼感及第二代濾藍光鏡片等新品皆在今年推出，有助產品組合及獲利能力改善。

展望後市，望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場雖然今年成長力道不如往年強勁，但因應新品項推出刺激消費，大陸及日本客戶持續有新訂單的挹注，整年度的營收仍有亮眼的成長性。明年望隼將陸續取得美國、日本的矽水膠證照，期望為2025年的營收貢獻一波成長。