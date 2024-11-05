鴻華營收／10月7.68億元創同期新高 月增2.4%、年增335%

鴻華先進-創（2258）5日公布2024年10月營收為7.68億元，同期新高，月增2.4%，年增335.9%。今年前10個月營收為76.95億元，年增906.4%。

展望第4季，鴻華表示，乘用車因應市場需求陸續交車，第4季營收表現將優於去年同期。

鴻華表示，10月單月乘用車營收占比93.0%、電動巴士營收占比6.8%、技術服務營收占比0.2%。至於鴻華今年前10個月乘用車營收占比96.9%、電動巴士營收占比2.9%、技術服務營收占比0.2%。

鴻華表示，10月營收月增2.4%。其中，「乘用車」：本月交車數量較上月上升。「電動巴士」：本類別與上月上升。「技術服務」：本類別月對月下降。

至於鴻華10月營收年增335.9%。其中，「乘用車」：本類別於2023年底開始交車，本類別年對年增長。「電動巴士」：本類別年對年較為減少。「技術服務」：本類別年對年上升。

鴻華2024年累計前10個月營收年增906.4%。其中，「乘用車」：由於2023年底開始交車，本類別與去年同期相比成長。「電動巴士」：本類別與去年同期相比減少。「技術服務」：本類別年對年減少。