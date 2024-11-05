影／低成本航空龍頭台灣虎航將轉上市 靈活搶攻亞太市場

國內首家，也是目前唯一低成本航空公司、華航集團子公司台灣虎航-創（6757）今天舉辦改列上市前業績表會。受惠疫後出國旅遊人數激增及航點增加，該公司今（2024）年1月至9月累計營收已達新台幣126.37億元，年增39.65%，已超越去（2023）年全年營收，前三季每股盈餘更來到5.52元，優異的營運成績引起市場注意。

根據IATA（國際航空運輸協會）數據指出，2023年全球航空客運需求已幾乎恢復至疫情前水平，並預計在2024年將增長3.8%。亞太地區被視為關鍵市場，台灣虎航擁有15架客機，飛往28個航點（疫情後至今已新增14條航線），經營41條航線，其中韓國有4個航點，待本（11）月26日1首航桃園-宮崎後，日本航點將達20個，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司，並奠定了其在飛往日本的市場領導地位，台灣虎航董事長陳漢銘今天率領管理團隊出席改列上市前業績發表會時，也對投資人信心喊話：「台灣虎航持續超越，突破自我的下一個精彩，讓我們共同拭目以待」。

營運優勢上，台灣虎航在主要機場提供早晚班次選擇，次要機場則互補模式運營，強化旅客從不同機場進出的便利性。同時，台灣虎航更擁有12條獨家航線，並透過單一機型A320和全經濟艙的精簡服務，專注於提供成本效益高的國際旅遊選擇，成功吸引大量旅客；銷售上則以官網為主要通路，有效降低通路費用，顯著提升整體經營效益。

目前台灣虎航擁有超過 120萬名會員，今年更推出會員分級制度，進一步提升會員忠誠度，增加會員互動與公司收益。此外，今日業績發表會現場，也充滿旅行氛圍，並展示即將上市的登機箱：虎翼箱tigercarry+，外觀吸晴且具各項實用功能，內裡採用塑膠製品回收再製成的塑膠纖維，實踐永續循環的理念。除此之外，更可在指定時間內隨身或託運行李額度額外優享2公斤，吸引許多投資人注目甚至搶先登記，實品也獲得許多稱讚。