國精化新廠明年投產
國精化（4722）斥資20億元於台南產業園區打造的安南新廠工程順利，預計年產4萬公噸紫外線（UV）光固化材料生產線明年上半年投產，產值有望增加50億元，為營運增添成長新動能。
國精化是全球UV光固化材料前五大製造商之一。國精化表示，UV光固化材料是對環境友善，符合「環保化學」的材料，最主要用途是塗料，使用在海報、飾品、玩具等，也廣泛使用在相關包裝材料。
國精化看好市場前景，繼在台南產業園區買下近8,500坪土地後，去年投資20億元建造安南新廠，預計明年第1季或第2季投產。業者指出，目前高雄永安廠的UV固化材料產能為一年2萬公噸，安南新廠產能將達每年4萬公噸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言