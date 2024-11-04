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國精化新廠明年投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國精化（4722）斥資20億元於台南產業園區打造的安南新廠工程順利，預計年產4萬公噸紫外線（UV）光固化材料生產線明年上半年投產，產值有望增加50億元，為營運增添成長新動能。

國精化是全球UV光固化材料前五大製造商之一。國精化表示，UV光固化材料是對環境友善，符合「環保化學」的材料，最主要用途是塗料，使用在海報、飾品、玩具等，也廣泛使用在相關包裝材料。

國精化看好市場前景，繼在台南產業園區買下近8,500坪土地後，去年投資20億元建造安南新廠，預計明年第1季或第2季投產。業者指出，目前高雄永安廠的UV固化材料產能為一年2萬公噸，安南新廠產能將達每年4萬公噸。

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