佳格財報／前三季獲利年增33.68% EPS 1.39元

佳格（1227）4日公布第3季稅後純益為4.94億元，年減1.5%，每股稅後純益為0.54元；累計前三季營收207.87億元，年增率3.27%，大陸等轉投資表現出色，獲利成長比營收突出，稅後純益12.62億元，年增率33.68%，每股稅後純益1.39元。

配合營運需求佳格也將擴大大陸投資，日前公告大陸廠房將進行擴建，預計投資人民幣1.85億元租地委建。法人分析，大陸上半年總體食用油銷售往下，但佳格在新品與產品調整下，銷量逆勢成長20%，隨著廠房擴大新增產投入，將成為未來營收、獲利成長新動能。

食用油脂外，30多年來，佳格以「吃得營養均衡，是人們健康的基礎」，推出能滿足全家大小營養需求的多元健康食品，隨著吃得均衡、吃得健康的觀念被推廣，佳格的產品銷售也穩健成長。