快訊

谷月涵開示「選後美股必漲」 PTT卻怕了！網憂：跌到明年初

美國總統大選明登場 北韓今晨又試射彈道飛彈

銀杏颱風1特徵明顯 鄭明典：它將遇冷高壓 兩者互動有變數

亞德客目標價 喊1,179元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

亞德客-KY上周舉行法說，多家外資證券持續看多第4季及明年展望，且今年來股價表現落後大盤，因此紛紛維持或提高評等到「優於大盤」，目標價最高上看1,179元。

里昂證券指出，亞德客-KY第3季毛利率46.3%，比第2季低1個百分點，主要是因為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠終止及產能利用率降低。不過，美國總統大選很快就要結束，第4季亞德客-KY可望受惠於客戶積極提高資本支出。亞德客-KY第4季營收預估季增5%，營業利益率預估從28%提高到29.8%。

另外，里昂指出，亞德客-KY首度承認跨足半導體產業，應該有助於擴大潛在市場。而且，亞德客-KY今年來股價表現落後大盤，評價有吸引力，因此里昂將評等從「持有」提升到「優於大盤」，目標價從1,045元提高到1,090元。

不過，野村證券雖然對亞德客-KY維持「買進」評等，但目標價卻從1,310元降低到1,179元，主要是基於第3季營收及獲利都低於預期。野村將2024至2026年的預估每股稅後純益（EPS）調降6%至10%，以2025年預估的42.11元EPS來推算，給予28倍的本益比，得出1,179元的目標價。

野村預估，亞德客-KY第3季營收將是底部，第4季營收可望季增5%，營益率也可望上揚，主要將受惠於10月初氣動元件每日出貨改善，加上線性滑軌7月降價之後激勵訂單上揚。在過去47季，亞德客-KY只有五季營收年增率為負值，但次年的營收年增率就會大幅上揚，2025年應該也不例外。

花旗證券則重申「買進」評等及1,050元的目標價，主要是基於亞德客-KY第3季疲弱已符合預期，畢竟從每月營收數字就可發現毛利率承壓。

毛利率 營收

延伸閱讀

新人事令今生效！友通高層人事調整 田芝穎接任總經理

冰箱冷凍庫東西常放到過期？日收納專家推「聰明放法」再也不怕浪費食物

前三季 EPS／元山2.05元 明年新廠啟用

前三季 EPS／艾訊5.28元 其陽0.66元

相關新聞

亞德客目標價 喊1,179元

亞德客-KY上周舉行法說，多家外資證券持續看多第4季及明年展望，且今年來股價表現落後大盤，因此紛紛維持或提高評等到「優於...

京城銀 前十月EPS 3.73元

京城銀行（2809）自結10月稅前盈餘3.8億元，稅後純益2.8億元，累計前十月稅前盈餘54.5億元，累計稅後純益41....

國精化新廠明年投產

國精化（4722）斥資20億元於台南產業園區打造的安南新廠工程順利，預計年產4萬公噸紫外線（UV）光固化材料生產線明年上...

豐興鋼筋報價 開平盤

受大陸鋼市轉冷影響，加上廢鋼、鋼胚等原料行情弱化。

佳格上季每股純益0.54元 拓大陸市場

佳格（1227）昨（4）日公布第3季稅後純益4.94億元，年減1.5%，每股純益0.54元；累計今年前三季稅後純益12....

聚陽營收探半年低點

聚陽（1477）昨（4）日公告10月營收26.48億元，年增6.87%，月減19.5%，是近半年來低點。累計前十月營收2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。