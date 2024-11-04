建案交屋、土地移轉收入挹注 海悅10月營收26.95億、累計前十月翻倍跳

代銷大咖海悅（2348）4日公告10月合併營收26.95億元、年增387.5%，其中代銷收入5.73億元、年增率3.6%，營建收入則因公司移轉新店寶元段部分持分予新美齊認列16.52億元，與「新莊海悅花園」10月如期完工交屋貢獻下，貢獻營建收入21.22億元。

海悅表示，在央行新的選擇性信用管制政策下，房市回歸市場交易機制，於買賣雙方對於房價取得新平衡的價格共識下，推動不動產交易平穩，讓10月代銷收入5.73億元，較去年同期成長3.64％，加上營建收入21.22億元，推升單月合併營收26.95億元。

海悅指出，因應未來業務拓展，與策略聯盟夥伴進行土地開發合作，將公司取得新北市新店區寶元段土地及建物之部分持分，以16.52億元轉讓予新美齊，收益在10月挹注營建收入。

海悅強調，該交易為開展與策略聯盟長期合作的共好關係，該案無處分利益、以平轉出售，另外10月尚有總銷金額約15億元「新莊海悅花園」完工交屋、均推升單月營建收入成長。

累計海悅國際前10月合併營收達85.32億元、年增率105%；海悅預計11月中上旬舉行董事會通過並公告第3季財務報告。

海悅表示，第4季在轉讓新店寶元段部分持分、「新莊海悅花園」啟動完工交屋挹注，集團營業現金流水位充盈無虞，加上順銷建案貢獻代銷收入，今年全年業績表現維持穩健。

海悅國際10月挹注代銷收入新建案，包括台北市「宏璟帝璟苑」；新北市「皇普新美院」；桃園市「大華開朗」、「大華首捷」、「文生璞芯」、「百俊無双」、「麗晶花園廣場」；新竹市「春福大雋」、「浩瀚森PARK」；台中市「大城光年」、「曜精銳」、「大華緃橫」、「達麗新高鐵」、「國泰仰薈」、「亞昕丰山」、「亞昕一緻」、「櫻花昕光之櫻、「展裕丰格」、「敦泰一境」、「悅讀大城」、「國雄無双」；台南市「達麗世界仁」、「聯上Apple」、「浩瀚無極」、「陞發icom」、「煌聖迎曦」、「和紘新東琚」、「昕暉日初」、「恆鵬朗朗」、「松丹達麗」、「湖映白」與高雄市「華友聯Power City」、「隆大鳳凰Villa」等。