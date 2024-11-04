快訊

大谷翔平1.4億「50轟球」將公開展出？ 台北101回應了

綠委杯葛財劃法修法 召委陳玉珍突襲反制：會議可開到晚上12點

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出一個大洞

建案交屋、土地移轉收入挹注 海悅10月營收26.95億、累計前十月翻倍跳

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

代銷大咖海悅（2348）4日公告10月合併營收26.95億元、年增387.5%，其中代銷收入5.73億元、年增率3.6%，營建收入則因公司移轉新店寶元段部分持分予新美齊認列16.52億元，與「新莊海悅花園」10月如期完工交屋貢獻下，貢獻營建收入21.22億元。

海悅表示，在央行新的選擇性信用管制政策下，房市回歸市場交易機制，於買賣雙方對於房價取得新平衡的價格共識下，推動不動產交易平穩，讓10月代銷收入5.73億元，較去年同期成長3.64％，加上營建收入21.22億元，推升單月合併營收26.95億元。

海悅指出，因應未來業務拓展，與策略聯盟夥伴進行土地開發合作，將公司取得新北市新店區寶元段土地及建物之部分持分，以16.52億元轉讓予新美齊，收益在10月挹注營建收入。

海悅強調，該交易為開展與策略聯盟長期合作的共好關係，該案無處分利益、以平轉出售，另外10月尚有總銷金額約15億元「新莊海悅花園」完工交屋、均推升單月營建收入成長。

累計海悅國際前10月合併營收達85.32億元、年增率105%；海悅預計11月中上旬舉行董事會通過並公告第3季財務報告。

海悅表示，第4季在轉讓新店寶元段部分持分、「新莊海悅花園」啟動完工交屋挹注，集團營業現金流水位充盈無虞，加上順銷建案貢獻代銷收入，今年全年業績表現維持穩健。

海悅國際10月挹注代銷收入新建案，包括台北市「宏璟帝璟苑」；新北市「皇普新美院」；桃園市「大華開朗」、「大華首捷」、「文生璞芯」、「百俊無双」、「麗晶花園廣場」；新竹市「春福大雋」、「浩瀚森PARK」；台中市「大城光年」、「曜精銳」、「大華緃橫」、「達麗新高鐵」、「國泰仰薈」、「亞昕丰山」、「亞昕一緻」、「櫻花昕光之櫻、「展裕丰格」、「敦泰一境」、「悅讀大城」、「國雄無双」；台南市「達麗世界仁」、「聯上Apple」、「浩瀚無極」、「陞發icom」、「煌聖迎曦」、「和紘新東琚」、「昕暉日初」、「恆鵬朗朗」、「松丹達麗」、「湖映白」與高雄市「華友聯Power City」、「隆大鳳凰Villa」等。

海悅 營收

延伸閱讀

台南公告標售南科FG區住宅商業區、麻豆工業區土地

比亞迪月賣逾50萬輛車 10月銷量暴增66％

精測10月營收攀兩年高點

長聖10月營收年增13.2% 寫下新高

相關新聞

台積電（2330）千元後兩指標估算還是「不貴」！ R爸：風險要顧破盤價就買零股持續累積

台積電（2330）很貴嗎？其實今年上半年，就有財經雜誌討論過這個話題。

陸企不削價太陽能廠鬆口氣 元晶、茂迪、聯合再生添利多

中國大陸太陽能市場削價競爭告一段落，近期包括隆基綠能、晶澳、天合光能等大陸太陽能巨頭已停止「內卷」，讓原先「殺很大」的電...

台灣太陽能系統廠 泓德、雲豹擴海外版圖

大陸太陽能業者不再殺價搶市，報價揚升之餘，隨著全球綠能商機熱轉，台灣太陽能系統廠泓德、雲豹積極衝刺海外市場，瞄準日本、澳...

貨櫃三雄Q3估賺逾千億 長榮前三季將繳出逾四股本成績

海運超級財報周將登場。貨櫃三雄下周公布第3季財報合計將大賺逾千億元，法人預估，前三季長榮可望賺進4.5個資本額，萬海、陽...

本季運價看漲 帶旺貨櫃三雄營運

全球航運巨擘馬士基近期多次調高財測後，上周宣布調高歐洲線附加費1,000美元，幅度高達200%；業內人士預期，在馬士基表...

豐達科10月營收年增3.4% 營運增溫

豐達科（3004）昨（3）日公告，自結10月合併營收2.8億元，月增1.1%、年增3.4%，為近三個月新高。今年1月至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。