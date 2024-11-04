鮮活果汁營收／淡季報到 10月2.06億元、年減7.47%
鮮活果汁-KY（1256）於4日公告2024年10月合併營收為2.06億元，下滑7.47%，累計1-10月合併營收35.76億元，下滑13.36%。
因飲品需求逐漸進入淡季，致10月合併營收較上月減少52.38％，以及受今年新茶飲市場行業競爭激烈影響，致10月合併營收年減率7.47％，累計前10月合併營收年減率13.36％。
該公司表示，面對大陸民生消費力降級以及新茶飲市場行業競爭激烈，鮮活致力於滿足消費者對健康、天然及新鮮產品的需求，並採用冷藏、冷凍運輸以保證茶飲原料的新鮮，進而開闢產品新賽道，今年公司持續開發直飲類產品、餐飲小包裝產品及應季水果類等產品，以提供高品質的客製化產品，並推動產品升級及創新，進而滿足新茶飲品牌的產品創新需求。
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