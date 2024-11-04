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富邦媒財報／第3季 EPS 為2.64元 法人調高評等為買進

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

富邦媒（8454）公布第3季季報，營收季減4.1%、年增1.9%，稅後純益為6.6億元，季減13.2%、年減11.1%，每股獲利（EPS）2.64元，法人機構指出，2024年雖成長趨緩，但考量台灣電商滲透率仍偏低，未來有望恢復高成長，且因採高配息，殖利率有一定水準，因此，調升評等至買進。

法人機構指出，展望今年下半年至2025年，雖受到解封後民眾外出購物意願提升影響線上消費力道以及競爭加劇的影響，但第4季會優於第3季；考量台灣電商滲透率自2021年第2季至今年第2季皆在13~15%上下震盪，仍遠低於南韓、中國、英國和印尼等國家的30%以上，台灣電商仍有很大的成長潛力，若未來台灣電商的滲透率開始提升，將有助於富邦媒的營收回復到高成長。

富邦媒的三個新業務，分別是3P model的「mo店+」、零售媒體廣告的「momo Ads」，以及直播。「mo店+」於今年3月推出試用服務，截至目前已有1,000多家廠商進駐，並已於今年5月上線，而收入則是跟客戶收取佣金，並非如1P這樣將銷售額做為收入。零售媒體廣告的「momo Ads」是幫品牌和商家提供高效及引人注目的電商廣告解決方案，目前已有專案在進行，客戶反映非常積極。直播的部分，則讓銷售額、流量、用戶參與度和花費時間增加，2024~2025年公司會擴大與影響者和商家的合作。

富邦媒倉儲的部分，2024年與2023年的主倉數量和衛星倉數量都不變，主倉數量為21個，衛星倉則為36個，南部物流中心則預計於本季開始營運，未來會擴大在南部的送貨服務，以提高市佔率和營運效率。2024年整體倉儲面積成長至58萬平方公尺，年增15.1%。中部物流中心於去年11月動工，預計2027年啟用。

2024年資本支出約為12.7億元，其中4.57億元用來建造中部物流中心，3.5億元用於中部物流中心倉儲營運設備，3.78億元用於IT設備，9,200萬元用於擴大和改善自有車隊，目前已有25~30%的運送是採自有車隊。

分析師指出，預估2024年營收年增3.1%，稅後純益為32.4億元，年減10.4%，EPS為12.8元。若2025年B2C回復到雙位數成長，預估2025年營收年增10.5%，稅後純益為35.4億元，年增9.1%，EPS為14元。

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