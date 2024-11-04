台積電（2330）千元後兩指標估算還是「不貴」！ R爸：風險要顧破盤價就買零股持續累積

台積電（2330）很貴嗎？其實今年上半年，就有財經雜誌討論過這個話題。

它使用的估値方式為PEG評價法，這套方法是「祖魯法則」一書的作者Jim Slater所創，後來被Peter Lynch使用而聞名於世。

PEG本益成長比來看，台積電「並不貴」，只要建立在競爭力、市占率不變的情形下，似乎可以審慎樂觀看待長期價值。

從等效本益比也是...

但投資總有風險，就如股神巴菲特會賣掉台積電ADR，就只是因為「地緣政治考量」。目前歸納出來最大的風險，就是中國的擾亂，以及美國總統對台積電稱霸世界，會有什麼不同的想法。

台股從2022年開始，一路上攻漲了一萬多點。

照歷史來說，大盤不應該在短時間漲這麼多，也讓經歷過幾次大型股災的投資人，心裡會覺得有些擔憂。

尤其台股屬於淺碟市場，外資一股腦把錢抽走，股市肯定會受創。

所以雖然現在不貴，但或許還會有破盤價，我個人是見綠就買些零股，持續累積中。

心中估算一個約略價值，接下來就是心裡素質的考驗了。

讓我們先把心安定下來，按照紀律布局累積，我想時間會證明這些企業的價值所在。

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