台灣太陽能系統廠 泓德、雲豹擴海外版圖

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

大陸太陽能業者不再殺價搶市，報價揚升之餘，隨著全球綠能商機熱轉，台灣太陽能系統廠泓德（6873）、雲豹（6869）積極衝刺海外市場，瞄準日本澳洲、菲律賓、泰國等地，擴大搶攻商機。

泓德主要鎖定日本、澳洲等地再生能源商機。日本方面，攜手國內電機大廠士電揮軍日本北海道，並與在地大型商社合作，共同開發表後光充儲解決方案應用場域。

澳洲部分，泓德與澳洲電力零售商ZEN Energy簽訂備忘錄，內容包含500MW（百萬瓦）光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、4MW虛擬電廠合作及儲能案場開發，雙方未來也將攜手共同合作綠氫等綠色能源事業。

據悉，泓德今年4月已在澳洲成立分公司，輸出自有品牌TITAN提供的軟硬整合服務，未來規劃在澳洲投入現貨市場、輔助服務市場與容量市場。目前已取得70MW的儲能案場開發及工程，並有5MW的光儲案場預計下半年開工，同時與ZEN Energy簽訂光儲電廠使用協議，確保擁有穩定且長期的收入來源。

雲豹目前在菲律賓、泰國都有合作案洽談中，以菲律賓進度較快，目前約有500MW至1GW容量，該公司在海外的商業模式主要是直接買容量，而非從土地開發開始，合作案則是透過投資入股當地公司，輸出雲豹的開發經驗及資金給在地開發商，藉此降低營運風險。雲豹日前也宣布結盟國內科技品牌廠發條橘子等企業，簽署合作備忘錄，聯手組成「ESG能源管理聯盟」。

太陽能 日本 澳洲

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