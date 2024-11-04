陸企不削價太陽能廠鬆口氣 元晶、茂迪、聯合再生添利多

中國大陸太陽能市場削價競爭告一段落，近期包括隆基綠能、晶澳、天合光能等大陸太陽能巨頭已停止「內卷」，讓原先「殺很大」的電池模組報價逐步止跌回升。

大陸現為全球太陽能最大生產地，具絕對議價權。隨陸企停止殺價，全球市況有望隨之邁向正軌，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）等台廠同步鬆一口氣，獲得合理的獲利空間。

業界人士分析，過往陸企一直是全球太陽能市場的「價格破壞者」，透過「殺到見骨」的策略在全球各地攻城掠地，讓台灣、歐洲、日本、美國等地太陽能廠苦不堪言。如今，過度競爭最終反蝕到陸企本身，因此開始出現「反內卷」的趨勢，也讓太陽能價格總算見到止跌反彈。

大陸太陽能業者掀起漲價潮

近期包括隆基、晶澳、天合光能等大陸太陽能巨頭均對外釋出「不再砍價，並且要調高產品報價」的訊息，引發關注。隆基主管接受陸媒採訪時更強調，現在對於價格的基本要求就是「不能低於成本銷售」，第一步要先做到不虧錢，後續能否大幅漲價，取決於市場供需狀況。

針對陸企停止削價競爭，台灣太陽能業者認為，若從產業發展來看，陸企停止惡性競爭是好事，畢竟大家都要能獲利，產業才有機會持續發展；至於台灣價格方面，則仍需視市場狀況而定。

至於為何陸企不約而同停止惡性競爭，業界人士透露，主因太陽能產業已長期陷入虧損，即使是中國大陸本身也有不少企業苦不堪言，甚至出現倒閉潮，尤其是火燒到幾家太陽能巨頭後，此一常態的惡性競爭，總算讓當地業內開始醒悟，並透過行業協會來阻斷低價產品擾亂市場。

據悉，太陽能陸企在過去15年期間，透過積極擴產、政府補貼、流血競價等方式，稱霸全球太陽能市場，並掌握全球超過八成的太陽能供應鏈產能，如今若惡性競爭若能停止，業者將可更專注在研發更高效能的太陽能發電產品，而非只是不斷下降成本，卻犧牲了品質。

不具名的台灣太陽能業高層指出，隨著陸企停止內卷，加上全球綠能需求有增無減，未來太陽能電池模組的價格走向可正向看待，至少短時間內估計不會再跌破成本價，當企業有合理的獲利時，綠能產業才能呈現正向循環，創造多贏局面。

法人認為，近期大陸太陽能巨頭報價確實有緩漲跡象，但由於先前上游擴產幅度過大，也為中下游產品價格帶來一定的上漲阻力，因此短時間內要看到太陽能產品大漲的可能性不高，但長期來看，市場價格有望更趨健康，未來供需兩端也有機會進一步達到平衡。



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