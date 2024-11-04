本季運價看漲 帶旺貨櫃三雄營運

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

全球航運巨擘馬士基近期多次調高財測後，上周宣布調高歐洲線附加費1,000美元，幅度高達200%；業內人士預期，在馬士基表態之下，貨櫃海運業近期可能迎來新一波漲價潮，帶旺貨櫃三雄本季營運。

馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）上周五在第3季財報電話會議上指出，第3季全球貨櫃海運的需求表現「非常強勁」，且沒看到本季有減緩的跡象。業內人士指出，這預告本季運價趨勢將優於先前預期，持續推升貨櫃三雄本季營運。

此前，國內外法人研究機構均認為，第4季的運價、獲利都「或將低迷」，但從馬士基最新的財報會議揭露的訊息看來，貨櫃海運業本季的表現可能不會比上季差。

馬士基上周五宣布調高歐洲線附加費1000美元，幅度高達200%。業者預期，明年歐洲線合約價，可望從今年的1,600美元，拉高到3,000美元以上。

業內人士指出，馬士基是海運業的先行指標，由於目前該集團仍是全球第二大貨櫃海運業者，其預測有一定的行業意義。

另外，業內人士也指出，此前才剛落幕的美東罷工危機，其實並未完全「平和」，因為成員多達4.5萬人的國際碼頭工人協會（ILA），無法在明年1月15日的期限前與雇主團體簽訂新合約，是否可能出現二度罷工，還在未知數，因此許多貨運公司已開始避開美國東部和墨西哥灣沿岸港口。遑論ILA與雇主團體美國海事聯盟（USMX）雙方有關「港口自動化」的談判癥結，仍懸而未決。

財報 馬士基

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