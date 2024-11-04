貨櫃三雄Q3估賺逾千億 長榮前三季將繳出逾四股本成績

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
海運超級財報周將登場。（聯合報系資料庫）
海運超級財報周將登場。（聯合報系資料庫）

海運超級財報周將登場。貨櫃三雄下周公布第3季財報合計將大賺逾千億元，法人預估，前三季長榮（2603）可望賺進4.5個資本額，萬海（2615）、陽明 （2609）也有每股15元實力。市場認為，三雄明年高配息可期，可望引發新一波投資效應。

陽明、萬海將在下周一（11日）公布第3季財報，長榮也可望在稍後揭露。根據國內法人最新預估，長榮第3季單季每股純益（EPS）上看29元，萬海及陽明單季每股獲利也有約8至9元的實力。

根據航運巨頭馬士基上周五在第3季財報會議上透露，今年營運大好，持續調升財測外，也允諾明年將大發股息，更揭示本季營運動能不會比第3季差，為貨櫃海運業第4季獲利動能開啟了想像空間。

貨櫃海運業五大利基
貨櫃海運業五大利基

業內人士指出，當前貨櫃海運業坐擁五大利基，包括拉貨效應、重建題材、長約效益、高息光環、法人增持等。由於貨櫃三雄在今明年的營運動能上，已經吃下定心丸，其作為防禦型投資標的之定位將會愈加突出。

航商與貨攬業者均表示，近期貨櫃海運的北美線出現了拉貨效應，有望推升本季的營運，其主要原因是美國大選前，不少貨主擔憂若川普當選，去中化的議題擴大，將導致相關產業關稅大增，因此提前拉貨。此外，第4季雖然不是海運的拉貨旺季，但在艙位的排擠效應下，而有爆艙的說法，也導致運價愈趨向上。

不過，業內人士分析，美國大選後，無論哪一組候選人當選，都可望全力投入經濟、安排世界秩序，從這個角度來看，貨櫃海運業應還有一波「重建題材」可期。

特別值得注意的是，大航商馬士基上周五帶頭調高11月中旬歐線附加費1,000美元，可望順勢拉高明年歐線合約價逾倍。由於明年長約已經開始談判，在大航商紛紛調漲現貨價格的情況下，明年合約價有望比今年倍增，貨櫃三雄在跟進的前提下，明年營運也相對有底氣。

另外，因為今年貨櫃三雄獲利基本上已經站穩，法人分析，今年三家航商都可望再次大賺一波，因此，明年的配息政策很可期待，加上三雄現金滿手，明年高配息政策應無懸念。

在高配息的效益下，業界認為，法人增持貨櫃三雄的可能性大增。目前，包括航運ETF00960、元大高息00940等，貨櫃海運的高股息可望讓ETF重新布局，吸引前五大高股息ETF都有望增持貨櫃三雄。

財報 配息 高股息

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