豐達科10月營收年增3.4% 營運增溫
豐達科（3004）昨（3）日公告，自結10月合併營收2.8億元，月增1.1%、年增3.4%，為近三個月新高。今年1月至10月累積營收28.5億元，相較去年同期的24.5億元年增14.9%。
法人表示，豐達科主力業務為航太扣件，近期積極提升競爭力，宣布取得國際航太發動機製造商普惠的合格供應商認證資格，將可望強化未來在全球航太市場的發展與布局。而普惠總部位在美國，是軍民用航太發動機製造商，躋身全球前三大航太發動機製造商。
除了普惠外，豐達科也為其他航太發動機製造商包括美國奇異（GE）、英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）及法國賽峰集團（Safran Group）提供各類航太級扣件以及航太機構零組件產品，是全球航太發動機製造商的合格供應商。根據公司預估，今年LEAP產量將從去年的1,700具增加至2,000具，帶動整體營運增溫。
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