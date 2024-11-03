裕民、慧洋 運價反彈可期

全球散裝船三大主要船型運價跌到今年以來低點，醞釀反彈契機，國內的裕民（2606）、慧洋-KY其他的散裝船業者普遍看好11月開始市場需求轉旺，大陸為農曆年做準備，租船需求轉熱絡；再加上，市場供、需原本就吃緊，運價止跌後，11月有望開始反彈。

散裝船近期運價跌跌不休，價格都回到去年以來的低檔，海岬型的日租金跌幅最大，今年7月初來到全年最高價格，平均日租金約3萬美元，近期價位已經腰斬，報價落在1.5萬美元左右，但也已經來到今年以來的相對低點。業內預期，在美國總統大選後，散裝船市場可望迎接一波新的漲價契機。

散裝航運相關業者也認為，除了正常散裝船物資需求外，新能源車需求不斷增加，全球對於鋁礬土貿易量成長率居所有乾散貨物第一，預估2025年需求成長會比今年8%還多，將帶動海岬型船舶需求。

國內最大的海岬型船舶的業者裕民認為，運價已經來到相對低檔，隨著冬天旺季到來，基本原物料需求增加；另外，大陸振興經濟政策出籠，宣布多項刺激經濟重磅政策，受惠於內需市場活絡經濟，消費及房市有望回升，對於原物料長期需求會持續增加。

慧洋-KY也表示，兩大環保法規，碳排放強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）第一年評等出爐，評等較差的船舶停靠港口將受到限制，必須降速或進船廠改裝；再加上全球造船廠訂單已經滿到2024年，船塢都滿的情況下，散裝船2025年也沒大量新船交船，散裝後續需求相當吃緊。

裕民進一步指出，市場缺船，二手船價居高不下，代表2025年的市場需求是看好；看好大陸救市計畫撒錢，長期會帶動原物料需求攀升，再加上央行宣布降息、降準，人民幣降息，房貸利率下降等，對整體市場景氣或是企業都有顯著的幫助。