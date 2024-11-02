豐興鋼筋下周估開平盤

受颱風康芮侵襲影響，鋼筋業界本周接單清淡，在國際廢鋼原料和半成品報價漲跌互見下，以豐興（2015）為首的條鋼廠下周鋼筋新盤以平盤定調機會大，靜待盤商和工地用戶回補庫存買盤出籠。

市場人士表示，隨著國內鋼筋市場買氣轉弱，豐興、威致、海光等鋼廠本周以平盤開出鋼筋盤價，結束連三周漲勢。以豐興為例，本周鋼筋牌價為每公噸1.88萬元，廢鋼收購價為每公噸9,600萬元，至於鋼筋流通行情處於每公噸1.78萬至1.82萬元區間。

觀察本周市場變化，主要受到颱風康芮侵襲台灣的牽動，強風豪雨波及各地鋼廠運作，出貨大致停擺外，接單更是乏善可陳。

原料行情方面，主力美國貨櫃廢鋼報價每公噸320美元，與上周相比跌價每公噸5至10美元；不過，就半成品小鋼胚來看，中國大陸唐山出口報價為每公噸490至495美元，單周漲價每公噸5至10美元，在上游原料漲跌互見下，市場研判下周鋼筋將以平盤定調。