快訊

台南新營妙法禪寺凌晨起火！燒毀神像 警報器大響驚醒出家人

猜謎／懶得下載「精靈文字體」？精靈文字體產生器誕生 讓注音變超質感

綠委批劉德華「媚共」 作家諷：過去金馬嘉賓 變臉比翻書快

聽新聞
0:00 / 0:00

台新藥眼藥打入歐盟

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台新藥（6838）昨（1）日宣布，公司已與葡萄牙DÁVI藥業公司簽訂獨家授權協議，授予其APP13007（丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%）在葡萄牙市場的獨家商業化權利，為台新藥首度打入歐盟市場，這項藥物是用於術後眼部手術的消炎和止痛新藥，已經今年3月獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准，並於9月在美國上市。

DÁVI是輝瑞（Pfizer）及多家歐美知名藥廠在眼科產品的葡萄牙合作夥伴，經銷輝瑞的青光眼藥物Xalacom和Xalatan（複方及單方舒而坦眼藥水）等藥物已超過十年以上。DÁVI擁有超過100年的歷史，專注於眼科品牌藥品的經銷和推廣，於葡萄牙市場占有重要地位。此次授權協議包含簽約金、發展里程碑金、銷售里程碑金等以及於合約期間內的其他對價。

台新藥表示，APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成分，以該公司專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。此創新製劑以簡單方便的給藥方式（每天兩次，持續14天）實現了快速和持續的炎症和疼痛緩解。在最近對100位美國眼科手術醫師的調查中，快速完全去除眼部疼痛（約80%的患者術後四天內完全無痛）及低不良事件發生率（低於2%）被認為是APP13007的促使他們處方這個藥物的主要因素。

據歐盟統計局（Eurostat）的資料，葡萄牙每年約有9萬例白內障手術，APP13007在該地區具有顯著的市場潛力。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，此次與DÁVI藥業的合作標誌著公司正式進入了競爭激烈的歐盟市場，為進軍其他歐盟地區打開了大門。DÁVI在推廣創新眼科療法方面的經驗和承諾不言而喻，感謝他們對APP13007的認可，相信其能為術後恢復的患者提供更有效的選擇。

DÁVI藥業的業務發展經理Rui Alves表示，非常高興有機會將這一尖端藥物和技術提供給眼科醫師和患者，這將鞏固公司在市場中的強勢地位，並體現致力於提升民眾健康福祉的承諾。

延伸閱讀

歐日安保合作 陸外交部：不應針對第三方

懷疑Temu銷售非法產品 歐盟將查 罰金可達全球營業額的6%

不滿歐盟祭高關稅 上汽擬告上歐盟法院

防非法產品措施不足 跨境電商Temu遭調查

相關新聞

劍麟前三季EPS 6.76元 同期最佳

劍麟（2228）昨（1）日公布前三季合併營收達37.99億元、年增4.56%，稅後淨利5.13億元、年增47.33％，每...

三商家購前三季每股賺1.47元

三商家購（2945）昨（1）日公布第3季財報，單季稅後純益0.42億元，季增55%、年增7.6%，每股稅後純益（EPS）...

錩泰前三季EPS 0.93元

電動工具大廠錩泰（1541）昨（1）日公布前三季自結合併損益，合併營收22.49億元、年減1.6%，營業毛利3.50億元...

台新藥眼藥打入歐盟

台新藥（6838）昨（1）日宣布，公司已與葡萄牙DÁVI藥業公司簽訂獨家授權協議，授予其APP13007（丙酸氯倍他索點...

豐興鋼筋下周估開平盤

受颱風康芮侵襲影響，鋼筋業界本周接單清淡，在國際廢鋼原料和半成品報價漲跌互見下，以豐興（2015）為首的條鋼廠下周鋼筋新...

華新砸40億海外收購 達陣

華新麗華（1605）昨（1）日宣布，持股70%之義大利子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.（以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。