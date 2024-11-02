劍麟前三季EPS 6.76元 同期最佳

劍麟（2228）昨（1）日公布前三季合併營收達37.99億元、年增4.56%，稅後淨利5.13億元、年增47.33％，每股稅後純益（EPS）6.76元。受惠旗下汽車事業營運表現呈穩定成長態勢，挹注整體產能稼動率保持良好水準，加上今年第1季認列子公司盈餘轉增資產生之遞延所得稅回轉利益1.27億元，帶動前三季營運改寫歷年同期新高。

劍麟表示，受惠主要客戶對於膝蓋式及側邊安全氣囊、預縮式安全帶精密導管等產品訂單需求，帶動前三季汽車事業銷售年增6.1％，挹注集團旗下汽車事業營運規模持續放大，且隨著各國法規要求下，平均每車配備安全氣囊數量上升趨勢明確，加上劍麟與客戶保持長期深厚業務合作，持續共同開發新款汽車安全零組件產品，皆挹注集團整體營運成長動能。

劍麟指出，集團仍積極深化單一客戶在新產品升級技術開發的滲透率，同時不斷控管各項營運成本及費用，並持續精進旗下中國大陸、台灣及波蘭等地生產效率以及優化整體產品結構組合，伴隨整體產能稼動率保持良好水準下，推升公司前三季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別攀升至25.5％、11.17％、13.5％表現。

展望2024年第4季，劍麟持續深化汽車事業主要客戶業務合作，帶動目前集團整體在手訂單站穩良好水準，劍麟仍積極拓展歐洲預縮式安全帶精密導管市場業務接單表現，並規劃陸續新增新產線，以期挹注波蘭廠產能稼動率提升，創造集團整體營運正面加分效果。