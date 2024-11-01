快訊

火勢猛烈！台中神岡泡棉沙發工廠遭祝融 消防人員急搶救

「上帝的部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

台灣虎航財報／前三季 EPS 5.52元 創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣虎航-創（6757）1日董事會通過113年第3季財務報告，前三季營業續攀歷史新高。

受惠客運班次增加及新航點布局，前三季營收達126.37億元、年增39.6%，營業利益32.61億元、年增67.8%，營業毛利率及營業淨利率分別高達32%、26%，營業外雖受新台幣貶值影響為損失，但稅前淨利仍達31.21億元，稅後純益為24.76億元，EPS 5.52元，與營收同創同期累計歷史新高。

展望第4季，隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，致第4季旅遊熱度不減，台灣虎航新航點及航線也持續增加。從售票及旅遊業者成團情況，法人估第4季可望出現淡季不淡的現象。

證交所通過台灣虎航改列一般板股票上市案，台灣虎航已公告11月5日將舉辦改列上市前業績發表會，按照申請時程推算，法人估計將於11月進行公開承銷相關作業，最快一個月內可改一般板上市。

台灣虎航 營收

延伸閱讀

Intel 營收及展望略優預期 市場預期鴻海、廣達等受惠

日月光犀利 前三季賺231億…EPS 5.35元

榮剛財報／前三季 EPS 3.88元 年增14%創17年歷史新高

立積前三季每股純益0.95元 新唐0.67元

相關新聞

10月外資轉買超390億 買超這檔金融股超過鴻海、台積電

台股在颱風假後恢復交易，11月的第1個交易日出現下跌表現，但統計10月則是上漲595.89點，月漲幅2.68%，外資轉為...

台股下挫 航運成資金避風港、萬海盤中大漲逾5%

台股1日一度重挫逾500點，盤中雖然跌幅縮小，但仍有逾200點跌點，盤面上航運族群成資金避風港，中櫃（2613）攻漲停，...

美時肺癌新藥臨床報捷

美時（1795）昨（31）日宣布，自國外授權引進的小細胞肺癌新藥Zepzelca（lurbinectedin），根據海外...

亞德客前三季EPS 29.11元 出貨喊衝

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布前三季自結合併損益，營業毛利108.03億元，毛利率46.94%，較去年同期增加...

燁輝、燁興11月開漲盤

受惠景氣持續好轉、市場復甦力道增溫，主力單軋廠燁輝（2023）昨（31）日開出新盤價，11月內銷鍍鋅與烤漆鋼捲每公噸分別...

中碳前三季每股純益4.17元 中鴻-0.57元

中鋼集團旗下中碳（1723）昨（31）日公告，今年前三季稅後純益9.6億元，每股純益4.17元；另外，中鴻仍因鋼市低迷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。