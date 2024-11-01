台灣虎航財報／前三季 EPS 5.52元 創歷史新高

台灣虎航-創（6757）1日董事會通過113年第3季財務報告，前三季營業續攀歷史新高。

受惠客運班次增加及新航點布局，前三季營收達126.37億元、年增39.6%，營業利益32.61億元、年增67.8%，營業毛利率及營業淨利率分別高達32%、26%，營業外雖受新台幣貶值影響為損失，但稅前淨利仍達31.21億元，稅後純益為24.76億元，EPS 5.52元，與營收同創同期累計歷史新高。

展望第4季，隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，致第4季旅遊熱度不減，台灣虎航新航點及航線也持續增加。從售票及旅遊業者成團情況，法人估第4季可望出現淡季不淡的現象。

證交所通過台灣虎航改列一般板股票上市案，台灣虎航已公告11月5日將舉辦改列上市前業績發表會，按照申請時程推算，法人估計將於11月進行公開承銷相關作業，最快一個月內可改一般板上市。