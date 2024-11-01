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志強前三季獲利歷史同期次高 股價飆漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股1日上演大驚奇，早盤大跌逾500點，終場僅下跌40.35點，多數類股也由黑翻紅，其中志強-KY（6768）表現強勢，股價盤中急拉至漲停板130.5元，創下歷史新高。

志強為Adidas、Nike、Asics、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

志強先前公布前三季自結合併財報，合併營收132.39億元、年增30.0%，前三季毛利率21.1%，較去年同期15.8%增加5.3個百分點，營業淨利率8.8%，較去年同期2.6%增加6.2個百分點，淨利11.31億元、年增203.2%，每股純益5.78元，獲利為歷史同期次高。

第4季進入製鞋業傳統旺季，以目前志強的接單與出貨情形來看，法人估，第4季營運可望重返第2季高檔，並優於第3季，全年營收約二位數成長、上看180億元，每股稅後純益有機會站上8元以上。

展望未來，明年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。此外，志強積極拓展專業跑鞋領域，印尼廠將針對客戶Brooks規劃設計產品，預計明年量產出貨，有望進一步挹注營運成長動能。

志強1日以118.5元開低，盤中急拉至漲停板，收130.5元。

營收 足球

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