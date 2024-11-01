台股下挫 航運成資金避風港、萬海盤中大漲逾5%

台股1日一度重挫逾500點，盤中雖然跌幅縮小，但仍有逾200點跌點，盤面上航運族群成資金避風港，中櫃（2613）攻漲停，萬海（2615）盤中大漲逾5%，陽明海運（2609）、長榮（2603）漲幅2~3%，散裝航運也都上漲。

運價方面，上周五25日上海航交所的運價指數（SCFI）結束連八周跌勢，是連跌後的首度逆勢上漲，周漲幅5.97%。航商指出，就近期全球主要航線的貨櫃運量來看，需求極為強勁，整體來說，11月貨櫃運價都可望維持高檔，預計整個第4季報價都可望不看淡。

近期對岸多家貨攬業者負責人、貨櫃航商的艙位銷售人員傳出的第一線消息指出，10月底的貨櫃輪航次「近乎全航線出現了爆艙情況」，其中，北美線方向爆艙情況或將蔓延至11月以後。

而貨櫃海運歐洲線合約換約期將屆，11月起將進入密集議約期，包括季約、半年約、年約等，未來三個月一直談到農曆年前大勢底定。

以現貨價的動態來說，11月1日起，新一波調漲歐洲線附加費的航商，包括地中海、馬士基、達飛、以星、赫伯羅德等，業內認為，此舉意在拉高明年度歐洲線長約價，預計歐線長約價將大漲，2025年歐洲線合（長）約價每FEU（40呎櫃）有望衝上3,000美元，挑戰倍增。

業者指出，去年底訂下的歐洲線合約價約每大櫃1,400-1,500美元，接近航商成本價，而上週五遠東到歐洲線漲幅最高，每TEU運價達2,226美元，漲幅約14.15%，按照近期供需狀況分析，應該有大幅調高的機會。

貨櫃三雄中以萬海走勢最強，盤中上漲逾6%，重回90元；陽明上漲逾3%，長榮一度上漲至211.5元，漲逾2%。