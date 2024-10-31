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陸貨輪擱淺野柳 290噸油恐外洩 漁港已設攔油索今抽油

燁輝、燁興11月開漲盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

受惠景氣持續好轉、市場復甦力道增溫，主力單軋廠燁輝（2023）昨（31）日開出新盤價，11月內銷鍍鋅與烤漆鋼捲每公噸分別漲1,200元、1,500元，外銷漲30美元；另盤元線材廠燁興不銹鋼盤元每公噸漲3,000元，各鋼廠積極表態，鋼市持續正向發展。

燁輝執行副總陳維誠表示，中國大陸熱軋鋼捲期貨行情自9月低點起漲，迄今漲幅達15%，整體市場相對樂觀下也激勵亞洲各主要鋼廠，不論大陸龍頭廠寶武鋼、鞍本集團，以及台灣中鋼、中鴻，越南與河靜、和發等鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，市場主基調已暫脫低靡。

另一方面，包括豐興鋼筋、中龍H型鋼，以及燁聯、唐榮、華新麗華、燁興的不銹鋼新價格同樣走強，不同種類鋼材共同走在上坡道路，期待鋼市榮面可以繼續維持到明年第1季。

燁輝指出，全球總體經濟前景表現好縳，自Fed與大陸宣布降息降準，推出一系列房市的利好政策後立刻帶動股、匯市與原物料行情反轉衝高，非農就業數據也顯示勞動市場穩健，美國經濟持續回溫，在中美兩大經濟體拉動下，帶動全球經貿走揚。

尤其經濟部公布9月外銷訂單為538億美元、年增4.6%，歷年同月第三高，連七個月正成長；累計前九月訂單金額4,289億美元、年增3.7%，顯示整體市場動能持續強化，態勢樂觀 。

鋼鐵供需方面，WSA公布9月全球粗鋼產量年減4.7%，大陸9月粗鋼產量7,710萬公噸、年減6%。再者WSA發布短期需求預測2025年鋼鐵業將保持成長動能，較今年成長1.2%達到2,060萬公噸，顯然鋼市各項指標為正向發展，且近日美元近期持續走強，Fed預期明年通膨將降至警戒線以下，顯示市場復甦力道持續增溫。

燁輝

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