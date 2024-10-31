亞德客前三季EPS 29.11元 出貨喊衝

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布前三季自結合併損益，營業毛利108.03億元，毛利率46.94%，較去年同期增加1.14個百分點，稅後純益58.22億元、年增10.5%，每股純益29.11元，獲利創歷史同期新高。 亞德客不受颱風來襲影響，昨（31）日下午仍按原訂計畫，參加花旗環球證券主辦的線上法說會，說明第3季自結財報及營運展望。亞德客預估，第4季出貨可望較第3季成長，2025年出貨也會比今年好，並有雙位數百分比成長。

亞德客自結第3季合併營收73.81億元，季減12.4%、年減2.4%，營業毛利34.19億元，毛利率46.33%，較去年同期減少0.7個百分點，稅後純益17.32億元，季減23.4%、年減10.7%，每股純益8.66元，營收及獲利同為歷史同期次高。

亞德客-KY近六季營運概況

亞德客副總經理曹永祥指出，電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用對氣動元件拉貨，未來幾季持續穩健；其中電子設備產線應用到明年上半年，可持續受惠終端新品效應，至於電池、能源和照明等設備應用拉貨仍緩，但影響有限。

曹永祥預估，明年亞德客出貨有機會較今年呈雙位數百分比成長。業界也估，亞德客明年在電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用出貨，可望有雙位數百分比增長。

展望第4季，曹永祥說，11月開始至12月產能利用率將逐步提升，出貨也逐步回溫，預估第4季出貨可較第3季好。而因應市場大環境，亞德客持續調整中國大陸和台灣部分應用氣動元件產線，預估第4季到明年可逐步降低對毛利率的影響。

關於營業利益率趨勢，曹永祥表示，將觀察營收規模與產能稼動率；法人說，目前亞德客在氣動元件平均稼動率約85%至90%區間，第4季營益率可較第3季成長。亞德客第3季營益率28.04%，季減近3.4個百分點，前三季營益率29.89%、年增0.1個百分點。

中國人民銀行稍早宣布推出降準、降息等政策，預期將向金融市場釋出約人民幣1兆元資金，間接帶動企業投資意願，法人估，亞德客將因此受惠。