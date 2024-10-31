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亞德客估第4季出貨季增 明年氣動元件看成長

中央社／ 台北31日電

氣動元件廠亞德客-KY今天預估，第4季出貨可望較第3季成長，2025年出貨將比今年好；受惠電子設備等氣動元件拉貨，車用持穩，儘管電池和能源照明等應用下滑，2025年出貨仍可成長雙位數百分比。

亞德客-KY下午舉行線上法人說明會，集團副總經理曹永祥說，電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用對氣動元件拉貨，未來幾季持續穩健，其中電子設備產線應用到明年上半年可持續受惠終端新品效應，至於電池、能源和照明等設備應用拉貨仍緩，不過影響有限。

曹永祥預估，2025年亞德客-KY出貨有機會較今年成長雙位數百分比。市場人士評估，亞德客-KY明年在電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用出貨，可成長雙位數百分比。

展望今年第4季，曹永祥指出，11月開始至12月逐步提升產能利用率，出貨逐步回溫，預估第4季出貨可較第3季佳，因應大環境，亞德客-KY持續調整中國大陸和台灣之間部分應用氣動元件產線，預估第4季到明年可逐步降低對毛利率影響。

關於營業利益率趨勢，曹永祥表示，有待觀察營收規模以及產能稼動率。市場人士指出，目前亞德客-KY在氣動元件平均稼動率約85%至90%區間，亞德客-KY第4季營益率可較第3季成長。

亞德客-KY下午公布第3季自結財報，第3季營收新台幣73.8億元，創同期次高，季減12.4%，毛利率46.33%，季減1個百分點，營益率28.04%，季減近3.4個百分點，稅後淨利17.32億元，季減23.4%，仍為同期次高，每股純益8.66元。

亞德客-KY累計前3季營收230.14億元，年增2.42%，毛利率46.94%，年增1.1個百分點，營益率29.89%，微幅年增0.1個百分點，稅後獲利58.23億元，年增10.5%，賺近3個股本，每股純益29.11元。

毛利率 營收

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