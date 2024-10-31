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降息循環啟動與鋼鐵需求回暖 中鋼、大成鋼後市可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
隨降息循環開始，全球鋼鐵需求也將落底反彈。圖／中鋼公司提供
隨降息循環開始，全球鋼鐵需求也將落底反彈。圖／中鋼公司提供

隨降息循環開始，全球鋼鐵需求也將落底反彈，加上政策激勵將刺激GDP成長，有利鋼鐵需求好轉，法人看好中鋼（2002）、大成鋼（2027）後市展望。

隨著全球降息循環的開始，鋼鐵需求也預計逐步復甦，全球鋼鐵協會預估2024年需求增長1.2%，將帶動訂單量提升並有助於鋼鐵產業增長。

法人指出，中鋼旗下擁有多家鋼鐵及綠能事業體，包括主力鋼鐵公司中鋼公司、中龍公司、中鴻公司、中鋼馬來西亞公司、中鋼日鐵越南公司及中鋼印度公司。在綠能業務方面，中能發電（持股51%）及興達海基（持股46.7%）則負責推動再生能源的開發。

中鋼的鋼鐵商品銷貨收入占營收97%，其中內銷台灣市場佔52%，其餘48%外銷到東南亞及歐洲。隨著2025年全球鋼鐵需求預期局部回溫，加上中國大陸鋼鐵生產量管控有助於維穩鋼價，鋼鐵價格有望築底回升。

公司在精緻鋼品市場拓展良好，提供高毛利產品，並符合低碳鋼材的標準，展示了公司轉型的清晰路徑。因此，法人給予中鋼股目標價為26.8元，建議逢低買進。

大成鋼是美國不鏽鋼產品、工業用鋁捲板及工業扣件的最大通路商，主要產品組成為不鏽鋼（占比36%）、螺絲螺帽（22%）、鋁捲板（39%）及窗飾與其他產品（3%）。

此外，美國對進口不鏽鋼徵收25%的關稅政策，提升了大成鋼的競爭優勢，使其在美國的市占率達60%，有望進一步受惠於本土市場需求提升。鋁和鎳價格目前位於周期性低位，顯示出價格支撐與復甦潛力。因此，法人給予大成鋼目標價為39.7元，同樣建議逢低買進。

中鋼 大成鋼 鋼鐵

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