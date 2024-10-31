統一超財報／前三季每股賺逾8元 創下歷史同期新高

台股30日上攻無力，收在22,820.43點，下跌106.16點，跌幅0.46%，鴻海（2317）則收紅，收在211.5元。有投資人抱怨，他在7月靠鴻海股票賺了10萬元，前陣子卻錯過最佳賣點，他很擔心美國大選後，還得再等半年到一年才能賺到價差，其他人力勸「該砍了，台積電跟鴻海準備被川普搞」，但也有人直言「12月會創新高，買鴻海就是放長線，想玩短線去玩別的」。

2024-10-31 14:39