炎洲前三季每股稅前盈餘1.55元
炎洲（4306）受益建案交屋認列，自結9月營業利益0.71億元，稅前盈餘0.77億元，月增108%；前三季營業利益8.68億元，稅前盈餘10.49億元，每股稅前盈餘1.55元。
炎洲表示，林口建案「旺洲逸品」第3季交屋完畢；新莊建案「炎洲THE ONE」總銷金額約16.5億元，也將於第4季開始交屋，營收、獲利動能有望暢旺至年底。
至於該公司今年還有台北市北投、中正、士林區等四建案準備啟動，合計總銷60.1億元，預計10月、明年第3季開始銷售。
其中，台北中正區炎洲晴總銷3.9億元已完銷，預計2025年第3季完工；台北士林區炎洲隱玉總銷27.5億元、北投區炎洲奇玉總銷10.8億元建案，預計10月開始銷售；台北北投區炎洲琉玉總銷17.9億元，預計明年7月開始銷售，有助營運表現。
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