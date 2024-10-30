大統益前三季每股純益6.02元

大統益（1232）昨（30）日公布前三季獲利，累計營收163.76億元，營業毛利20.04億元，毛利率12.24%，稅前盈餘12.55億元，合併稅後益9.63億元，年增率10.12%，每股純益（EPS）6.02元。

大統益產品營收結構分別為，黃豆粉等商品占營收比38%、精製沙拉油包含油脂產品占營收16%、加工收入2%、其他及商品銷售收入44%；大統益昨天公布的第2季營收54.12億元，年減7.3%，毛利率11.29%，稅後純益2.57億元，年減4.8%，EPS 1.61元。

大統益為統一重要轉投資公司之一，董事長也是羅智先，大統益專精各項油品，產品項目涵蓋大豆沙拉油、芥花油、棕櫚油及油炸專用油等，其油品品牌即為「美食家」油品，其中，18公升桶裝油目標市場為業務用餐飲通路。今年除了黃豆價格變動影響，台幣貶值壓力，運送成本攀升，對於成本上升帶來壓力。

另外，也因為要生產油品，大統益也是國內大宗物資黃豆的採購專家，同時也聚焦大豆相關產品，如大豆粉、全脂豆粉、大豆油、大豆卵磷脂、精選大豆、及非基改大豆等產品，黃豆產品及各種植物油包括棕櫚油、芥花油、葵花油生產，都是市占率居第一，也是亞洲最具競爭力的大豆加工及植物油生產廠商之一。