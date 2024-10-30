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和泰、三陽拓展營運據點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市規模擴大，競爭卻愈趨激烈，各車廠拓增營運據點踩油門，和泰車（2207）、三陽旗下南陽實業昨（30）日都宣布擴增展間，擴大營運動能。

和泰車旗下Lexus在高雄據點啟用後全台累積有26個展示間及27個服務據點，為高級車品牌之冠。南陽則在全新五股商用車展間中心成立後，成為HYUNDAI汽車全台第十間商用車服務據點。

台灣汽車市場規模連續多年都在40萬台以上，去年達到47.7萬台，今年並有機會挑戰46萬台，車口數持續增加，維修服務需求升高，因此近期Volvo增加在高雄與濱江街的新據點，瑪莎拉蒂在台中擴點，Lexus則是宣布投資2億元的高雄據點啟用，明後兩年還將繼續擴增據點。

和泰車表示，Lexus 2023年銷售30,000 台的佳績，創台灣豪華車市場年度最高銷售紀錄，2024 年亦有望連續兩年穩坐豪華車品牌No.1的寶座。Lexus擁有全台最綿密的據點布局，不僅滿足消費者的購車需求，更期望能提供全台車主最即時保修的貼心服務。高雄隆重揭幕全新Lexus亞灣新據點，使Lexus的銷售服務網絡更綿密，全台累積有26個展示間及27個服務據點，為高級車品牌之冠。

全新Lexus亞灣位於高雄多功能經貿園區，為高雄的核心地帶。看好高雄與亞灣區域未來市場性，高都Lexus汽車斥資2億元打造全新具備3S機能的全新據點，歷經兩年籌備，終於在10月開幕。

Lexus 和泰車

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