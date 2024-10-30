華新300系不銹鋼開漲盤

華新麗華（1605）昨（30）日開出11月不銹鋼盤價，為適度反應生產成本，300系調漲每公噸2,500元，316附價與焊條鋼種附價維持平盤，200系、400系維持平盤。

華新指出，中華經濟研究院預估今年第4季台灣經濟成長率上修0.15個百分點，全年可達3.96%，顯示國內景氣仍屬穩定。10月倫鎳（LME）均價走揚，同時鎳生鐵和廢不銹鋼等煉鋼原料價格仍處高檔，且工業用電價格10月開始調漲，為適度反應生產成本，11月盤價部分調整，其中僅300系調漲每公噸2,500元，其餘皆維持平盤。

華新事業體中，目前以電線電纜事業表現最佳，主要受惠台電強韌電網計畫、公共建設案量大等推升線纜需求，訂單滿手，營運相當穩定，華新先前指出，預期下半年會比上半年佳。

不銹鋼事業方面，華新指出，第3季因為受到歐美暑休影響，屬於傳統需求淡季，而大陸市場因終端需求仍顯疲弱，加上江蘇德龍申請破產，以致整體供給降低，第3季展望尚不明朗，至於台灣台南鹽水廠受到水災影響，預期要一至二周時間設備檢修，對出貨將遞延。

資源事業方面，第3季初英國倫敦LME鎳價格表現趨弱，鎳礦供應受極端氣候雨季提早影響成本上漲，市場供需還需要重新整合，展望仍待觀察。