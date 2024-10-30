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豐興前三季EPS 3.15元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
豐興近六季營運情形
豐興近六季營運情形

豐興（2015）昨（30）日公布第3季財報，單季稅後純益為4.56億元，年減13.5%，每股純益0.78元；累計今年前三季獲利18.31億元，年增5.7%，每股純益達3.15元。步入第4季後，該公司鋼筋新單在手滿握，營運可期。

法人表示，觀察豐興第3季營運狀況，雖單季營收達81.79億元，比去年同期的80.63億元成長1.4%，但因廢鋼等進料成本墊高，壓縮毛利空間，以致單季毛利率由去年同期的9.7%下降至8.8%，影響獲利表現。

依該公司公布財報數據，單季稅後純益為4.56億元，年減13.5%，每股純益0.78元；累計今年前三季稅後純益達18.31億元，年增5.7%，每股純益達3.15元。豐興昨日上漲0.5元，收在84元。

展望第4季前景，法人指出，在中國大陸政策利多、國際原物料價格止跌反彈情勢下，加上第4季是傳統鋼鐵旺季到來，自10月初開始市場買家與盤商信心提振，重新布局存貨水位，激勵鋼筋價格連漲，截至上周為止，豐興連三周調漲鋼筋牌價，合計上漲每公噸700元。

此波鋼筋價格走勢將可挹注該公司本季產銷上攻到新一波高峰，對於第4季獲利進帳將有明顯助益。

另外，值得注意的，歐美地區即將進入寒冬季節，除影響交通運輸外，做為台灣鋼筋廠主力進口料源的貨櫃廢鋼也會出現短缺情況，勢必助長廢鋼報價續漲，進而拉抬鋼筋後市行情。

展望國內鋼筋消費市場前景，法人並認為，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案工程、國道橋樑補強工程均如期推動。

電子廠房擴建如台積電、大立光、台達電等擴建廠房工程也正按部就班展開；另外，房市前二年動工在建案持續進行中，加上各式社會住宅案相繼推出，對鋼筋需求仍能維持穩定增長。

每股純益 豐興

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