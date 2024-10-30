光寶科財報／第3季毛利率22.4%、營業利益率10.7% 較上季雙率雙升

光寶科技（2301）今日公布，第3季營收368億元，季增10%。在高價值事業出貨持續提升、產品組合優化、數位化營運管理所帶來的綜效，第3季毛利率達22.4%、營業利益率為10.7%，分別季增0.2及0.8個百分點。第3季稅後純益34億元，每股盈餘1.48元，季增9%。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶持續推進AI伺服器應用、能源管理進展，逐步實踐新賽道目標。在今年全球雲端盛會OCP上，首次展示由輝達（NVIDIA）驅動之整合式 AI 雲端伺服器整合機櫃解決方案，串連電源、液冷、機構設計、電源管理軟體與系統五大核心關鍵能力。此外，持續推進次世代AI伺服器電源發展，33KW電源機櫃用於新一代AI伺服器電源第4季陸續出貨，預計明年第1季放量；散熱系統Liquid to Air於第4季樣機出貨，Liquid to Liquid已完成系統測試，預計將於2025啟動出貨動能，這些光寶的創新技術將為次世代高效能運算與AI應用奠定強有力的基礎。

同時，在9月的北美RE+能源展上，光寶科正式進入家用儲能市場，首度對外展示家用能源管理解決方案，以光寶的電源實力為核心，搭配由AI演算法驅動的能源管理平台，協助用戶在用電與費用上做更好的管理與預測。在IoE能源物聯網策略藍圖下，光寶正逐步邁向儲能、節能、控能及轉能的市場應用，建立長期新事業成長動能。

展望第4季，光寶科指出，核心事業營運表現將持續成長，主要動能來自雲端運算電源、光電半導體及IT應用高階電源、智慧輸入裝置等出貨增加。雲端運算受惠於高階電源管理系統出貨增加；光電半導體方面，受惠於可見光與不可見光應用於AI機器視覺、穿戴及安防市場需求提升，可望逐季增長；資訊電子部門主要成長動能為高階輸入裝置，及衛星電源產品出貨增速。