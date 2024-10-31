鴻海該繼續放？他錯過賣點超嘔 網猜「這時機」會創新高

台股30日上攻無力，收在22,820.43點，下跌106.16點，跌幅0.46%，鴻海（2317）則收紅，收在211.5元。有投資人抱怨，他在7月靠鴻海股票賺了10萬元，前陣子卻錯過最佳賣點，他很擔心美國大選後，還得再等半年到一年才能賺到價差，其他人力勸「該砍了，台積電跟鴻海準備被川普搞」，但也有人直言「12月會創新高，買鴻海就是放長線，想玩短線去玩別的」。

一名網友在論壇Dcard詢問「鴻海該繼續放嗎？」他表示，他在7月進出鴻海賺了10萬元，高點賣完以後又買進兩張、股價228元，想不到8、9月台股重挫，這期間他持續以閒錢加碼投資，目前持有4張均價219元，近日鴻海股價又漲回來，他本來打算在11月美國大選前清倉賣出，卻因為私事錯過賣點，讓他直呼「真的好嘔」。

該網友表示，「雖然是閒錢投資，但很怕川普當選，要再等半年到一年才可以轉其他標的，鴻海我看好他的未來所以也不想砍在阿呆股，好煩」。

有人認同並表示「我也是今天把鴻海出完了，長期我也是看好的，我買的也算高點 買在均值198，所以今天出了還有賺，打算跌到200以下到時也看總統大選情況買，也有可能我的想法是錯的，但目前至少入袋為安」。

其他人留言「中共的大炮都不怕，結果害怕川普的嘴砲」、「該砍了，台積電跟鴻海準備被川普搞」、「買鴻海就是放長線，想玩短線去玩別的」、「12月會創新高，看你要不要等」。

也有人建議「你既然看好鴻海，那幹嘛還要賣出？邏輯自相矛盾」、「趕快賣，不然又要虧了」、「建議續抱到11月底再賣出」、「不用怕哦，川普鐵定當選，長投你就持續買進，波段就設好停損、「下週五可以考慮出，我個人短期目標價是265-275元」。