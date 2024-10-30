軍工股只有短線行情？專家點名漢翔（2643）、全訊（5222）、神基（3005）：國內外訂單都吃、未來可期

【文．玩股講客人】

近幾年來，因為國際經濟局勢不穩定，也導致很多國家擦槍走火，引發成地區性的戰爭，從烏俄戰爭再到以巴戰爭，現在則是南北韓及台灣兩岸的緊張，因此全世界政府也無不提高軍備預算。

以台灣為例也不意外，因受惠國際半導體拉貨帶動GDP成長，因此台灣政府也多了本金能增加國防預算。根據政府最新揭露資訊，國防部2025年編列歲出預算是6,470億元，比2024年多出402億元。

這包含新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元，還有非營業特種基金806億元。

另外行政院也預測2025年的全年GDP可能會來到26.45兆，跟國防總支出相比，大約是2.14%，尚未達到3%水準，綜觀近幾十年來看，2008年、2009年國防預算編列達3%是最高，此後沒有再超過這個佔比。

不過因為GDP不斷增加，因此以絕對值來看，2008年的國防預算逼近4,000億元，而2024年則是6,068億元，國防預算隨著經濟成長也逐年加碼中。

這種動輒幾百億的商機，當然有機會帶動國內軍工股營運成長，如果你也看好軍備商機，但又像我注重基本面，那麼接下來我會分享三家不錯的公司，都是有賺錢的公司，不只賺到國防部的錢，連歐美大國都是他們客戶。

漢翔是大家都知道的官股，經濟部持股35.18%，而主要獲利來源就是維修，當國防預算持續提升，受惠空軍商機當然猛。

根據公司2024年上半年自結營收組成，已經有56%都來自於國防，空軍預計跟漢翔買66架勇鷹高教機，總預算高達686.4億元，等於一架就大概十億元，而漢翔希望今年可以交出18架，空軍預計這幾年要花費22億以上的飛機維修費用，這都是漢翔未來的「保證獲利」。

另外目前漢翔也幫忙空軍F-16升級改造計畫，而民用相關的飛機零組件，主力就是引擎，這等於是飛機心臟，主要訂單來自勞斯萊斯的Trent XWB、奇異GEnx、Pearl 15、CFM（奇異與賽峰合資）Leap-X等引擎。

所以下次如果出國搭飛機，注意看飛機引擎廠牌，如果是上面幾個大廠，搞不好就是漢翔做的，這等於是全球龍頭。

回到基本面來看，漢翔上半年EPS賺1.46元，已經創下同期新高，前三季營收累積280.2億元，則是歷史次高，兩者成績都相當不錯。

最近國際局勢動盪，最緊張的就是以色列，近一年來我們可以看到以色列空防很強，中東國家發射一堆飛彈，都被以色列系統擋下。

舉個例子，伊朗四月發生超過三百枚飛彈還有一堆攻擊無人機，其中有99%都被以色列的「鐵穹防禦系統」擋下，其實裡面就使用了全訊產品，所以公司乍看之下，業績似乎都只來自中科院，但實際上歐美強權用的可都是全訊產品。

簡單說一下，全訊一條龍生產微波功率放大器，這個可以透過微波訊號跟隨目標、反射回接收器，最後計算抓到目標精確位置後進行攔截，所以這顆小晶片可不簡單，等於是飛彈的眼睛。

回到國內，對於兩岸國際情勢升溫，空軍防空飛彈部署當然不馬虎，中科院自主研發的天弓、天劍、雄風等自製攔截飛彈，也通通都是使用全訊產品。

因此國際戰爭越演越烈，防空系統消耗越快，再加上歐美陣營關係，不能亂找廠商，全訊生意就會更好，甚至是壟斷。

全訊2024年前三季營收是9.72億元，這是同期歷史新高，而且是連續六年都成長，這當然跟國防預算不斷追加有直接關聯性，而公司股本也很小，目前僅8.2億元，因此獲利也直接反映在EPS上面，2024年上半年繳出2.53元跟2023年差不多，而2023年全年EPS繳出5.88元新高。

如果全球戰事持續震盪，那麼強權國家肯定會想添購更多防空飛彈，這當然就有機會讓全訊在2024年續創新高的獲利。

說到神基大家直覺聯想就是聯華神通集團底下之一，而廣為人知就是電腦產品及汽車相關。但其實這家公司的電腦可不是一般在用的，造價遠比AI電腦更貴，因為他們生產的是強固型電腦，這個主要提供軍警消、公共事業、通訊、製造及交通運輸使用。

想當然門檻當然也不低，通常賣的價格都比一般來說家用或商用電腦貴上好幾倍，畢竟他們電腦是給軍隊打仗使用，包含遙控軍武、通訊或兵力部署，這當然不可能隨便就故障，否則可是會出人命的。

因此公司強固型電腦自有品牌「Getac」行銷全世界，目前是全球前三大強固型電腦廠商。

當軍隊近年來開始大量導入更多科技應用，加上軍武系統導入更多「資訊化」，強固型電腦的需求及等級肯定也要跟著提升，這就有機會讓神基持續受惠。

神基2024年上半年也公布營收組成，電子件高達52%，這主要貢獻就是來自軍規的強固型電腦，而且這也不是只有短時間是如此，過去幾年強固型電腦都貢獻營收過半。

神基2024年前三季營收繳出265億元並創下同期新高，上半年EPS繳出3.7元也是同期新高，按照這樣的營運節奏發展下去，2024年全年EPS搞不好有機會賺到「坐七望八」。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：三檔軍工股獲利超猛！不只賺國防部還爽吃國外戰爭商機？