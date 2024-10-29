快訊

康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

統領增資德宏建設5.2億

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

統領（2910）昨（29）日公告董事會決議擬取得旗下百分百持股德宏建設增資，此次將取得2,400萬股，加上10月7日的2,800萬股，共計5,200萬股，總金額5.2億元。

統領副總陳文隆表示，此次增資案目的為，德宏建設持續布局新北市塭仔圳重劃區土地，因有資金需求，進而進一步投資。

統領持續購入新北市塭仔圳重劃區土地，於10月14日取得瓊泰段土地180-4、180-6、556-8、556-11、556-12、556-13、559-5地號公正段土地191-3、191-4地號，交易坪數408坪，總金額2.18億元，交由子公司德宏建設發展。日前統領已購買於新北市新莊區福營段土地7、7-1、7-2，接近捷運輔大站周邊，交易坪數約302坪，交易總金額為2.11億元。陳文隆表示，目前兩塊土地尚未規劃，預計先等政府重劃完成配地後，最快2026年開始做安排。

增資 重劃區

延伸閱讀

從傳產回鄉務農 雙溪子弟呂孟璋種出冠軍山藥

屏東車站東側基地要開發 盼打造住商大樓、驛站商旅

台南男欠繳酒駕罰鍰、健保費10萬 土地被查封 建設公司代繳清

救鶯歌老街 議員要求新北市美術館盡早公布鎮館之寶

相關新聞

最新3檔股票抽籤報到！順藥直接進帳16萬、這檔餐飲股抽到也能賺3.9萬

熱門股星宇航空(2646)抽籤才剛落幕，沒抽到的股民也別氣餒，本周有3檔股票抽籤別錯過，分別是泰鼎-KY(4927)、慶豐富(9935)以及順藥(6535)。

南寶攻綠色商機 前景亮

化工大廠南寶（4766）昨（29）日發表「綠色環保」新技術，旗下最新研發的木工用環保接著劑解決方案，將可逐步投入產業應用...

台船總經理 蔡坤宗升任

台船（2208）昨（29）日召開臨時董事會通過高層人事案，由原副總經理蔡坤宗升任總經理，接替先前請辭的前任總經理魏正賜。...

遠雄商辦銷售報捷

遠雄（5522）昨（29）日公告，處分台北市北投區「遠雄商舟」房地四戶、車位20車，總交易金額5.6億元，交易人為美商捷...

統領增資德宏建設5.2億

統領（2910）昨（29）日公告董事會決議擬取得旗下百分百持股德宏建設增資，此次將取得2,400萬股，加上10月7日的2...

倉佑搶進東南亞 大馬蓋廠

東南亞汽車產業崛起，台鏈群起搶市。指標零組件大廠倉佑（1568）宣布，旗下馬來西亞新廠動土，預計2026年第4季完工，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。