倉佑搶進東南亞 大馬蓋廠

東南亞汽車產業崛起，台鏈群起搶市。指標零組件大廠倉佑（1568）宣布，旗下馬來西亞新廠動土，預計2026年第4季完工，這是在六方科、金興精密與第一化成之後再新增的東南亞投資計畫。

倉佑指出，大馬廠的啟動也意味著倉佑在東南亞市場的重要布局和跨產業拓展邁出重要的一步，新廠將提升倉佑全球市場競爭力，有助於創造集團新一波成長動能。

除此之外，麗清因應全球供應鏈分散趨勢，公司規劃將與泰國、墨西哥當地台廠合作，麗清除負責接單及研發設計外，預計採取製造分工模式，達到降低風險同時亦能靈活應對市場需求。麗清提供部分設備及相關品保人員，以確保產品品質的一致性，目前已接獲北美客戶訂單，預計於明年第2季起陸續量產出貨。此舉不僅能減少單一地區供應鏈的風險，同時有效提升集團於國際市場的競爭力，助力麗清未來營運長期正向發展。

另外，六方科指出，美中政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了對中國的去中國化。應對未來的產能不足問題，六方科已經開始自地委建新廠房，預計於今年第4季完工後開始裝設生產線。

以生產車用風扇、馬達為主力金興精密工業也看好泰國當地汽車產業帶動商機，金興新廠擴建完成，可望在新訂單陸續出貨之後，帶動營收大幅成長。

第一化成（IKKA）為日本豐田的供應鏈，並且在泰國設有據點。在大陸車廠相繼在泰國設廠，運用泰國的供應鏈擴展市場，日系廠商也將增加泰國的產能規劃。