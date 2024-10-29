世界健身-KY收購美國母公司World Gym 股價飆漲停

世界健身-KY（2762）宣布已以900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International（WGI），不僅可獲得World Gym品牌的全球經營權，還即時享有其271個國際據點的加盟權利金收入，預計將提升未來收入與淨利潤；台股29日重挫，世界健身逆勢上漲，盤中衝上漲停108.5元。

董事長暨總經理柯約翰表示，「非常自豪能將這個標誌性的全球健身品牌所有權帶到台灣，熱切期望透過自營和特許經營據點的增長，擴大其全球影響力。這次收購是邁向成為健身產業全球領導者道路上的一個重要里程碑」。

柯約翰指出，WGI目前在澳洲、美國、加拿大、墨西哥和巴西等國家都有加盟夥伴，並正在其他市場洽談新的加盟協議；未來兩年，World Gym的目標是每年新增30~50家據點，計畫通過擴展加盟網絡，將增長速度提升至每年100家。

柯約翰預估，這次收購將可立即帶來收入與淨利潤的提升；WGI特許經營費年度預估收入約為350萬至400萬美元，營業利潤率約為50%，此次收購的估值約為收益的7倍。

世界健身-KY 9月合併營收8.19億元，年增2.6%；累計今年前九月合併營收72.75億元，年增3.6%，累計今年前九月會籍收入增長5.5%；世界健身全台總分店數，預計今年底達130家。

世界健身-KY買下母公司美國World Gym International（WGI），29日以104元開高，盤中衝上漲停108.5元，為今年4月11日以來的高點。