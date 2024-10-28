信義第3季 EPS 0.55元 衝住宅開發
信義房屋（9940）昨（28）日公告第3季財報，單季稅後純益4.05億元，年增18.3%，每股純益（EPS）0.55元；累計今年前三季稅後純益15.42億元，年增13.9%，每股純益2.09元。
信義房屋昨日同步公告，董事會決議通過信義開發全案總投入土地及建造成本合計不超過30億元範圍內，參與國內不動產開發標案，並授權董事長全權處理投標與簽約事宜，主要是為了後續住宅開發。
展望今年下半年，信義房屋指出，受到政策影響，交易量降溫，短期內房價未必會大幅下跌，但長期來看，若供應量相對穩定，需求持續減少，價格可能會有所調整，而部分屋主若有急用資金需求而出售，也將影響價格，不過新青安房貸買氣仍在，總價700~1,500萬元市場仍受惠。
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