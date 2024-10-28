信義第3季 EPS 0.55元 衝住宅開發

星宇航空（2646）在證交所敲鐘，上市首日價量齊揚，蜜月行情可期，在此同時，也拉升了華航、長榮航的走勢。星宇航空擁有大批粉絲、屢屢登上熱門關鍵字、走精品路線的年輕品牌、董事長永遠是鎂光燈焦點，疫後觀光復甦潮端出亮眼成績單至為關鍵，25日從興櫃轉上市之後的營運布局，又將如何影響未來在資本市場的表現？

2024-10-29 07:20