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豐興鋼筋開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

豐興（2015）鋼筋連漲三周後，昨（28）日開平盤，威致、易昇等鋼廠跟進，建築用鋼進到調節整理，多頭格局望走得更長更遠，伴隨著昨天大陸鋼價高幅度反彈，後市展望穩中帶堅。

豐興協理莊文哲表示，近期國際原物料價格由強轉弱，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸325美元，美國貨櫃廢鋼報價下修以325美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸101.25美元降到100.75美元。

昨天豐興業務會議拍板，本周廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，連三漲的鋼筋走勢暫時叫停，「適當盤整會更健康」。豐興以平盤定調，威致、易昇、慶欣欣等鋼筋廠新行情持平對應。

上市鋼廠主管指出，前波鋼筋價格走勢反映中國大陸政策利多、國際原物料價格止跌反彈，再加上第4季傳統鋼鐵旺季到來，市場買家與盤商信心提振，重新布局存 貨水位，激勵鋼筋價格連漲，包括豐興、威致、海光、東鋼等上市電爐廠產銷都進到新一波高峰，成功挹注第4季進帳獲利。

豐興昨天新價全面持平，廢鋼收購價每公噸維持在9,600元，鋼筋牌價1.88萬元、型鋼2.52萬元，鋼筋、廢鋼利差每公噸9,200元，處於中上水平，順利挺過電費上漲等成本增加的壓力。

上市鋼廠主管說，昨天大陸鋼鐵期貨、現貨全面走高，而且漲勢明顯擴大，各主要鋼鐵品項擺脫前陣子低迷，重新回到上坡道路。

美國 豐興 鋼鐵

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