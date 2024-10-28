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晶碩第3季 EPS 5.61元 展望保守

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶碩（6491）昨（28）日公告第3季財報，單季稅後純益4.37億元，年增15.8%、季減7.8%，創同期新高，但卻是今年以來表現最弱的一季，單季每股純益5.61元，累計前三季稅後純益14.22億元，年增31.42%，每股純益18.23元，亦創同期新高。

晶碩第3季稅後純益雖優於去年同期，不過，較第2季與第1季下滑，下半年有旺季不旺的疑慮，主要仍是受到中國大陸市場今年雙11拉貨保守影響。過往，隱形眼鏡股下半年開始進入旺季，第4季會來到全年最高峰，但今年受到大陸經濟持續疲弱、全民消費降級的影響，雙11整體氛圍偏向保守，因此第3季拉貨並不明顯。

展望第4季，晶碩表示，目前訂單能見度不高，對今年雙11檔期看法保守，檔期效應不如預期、可能會是近年最低迷的一年，雖就營收的角度來看，第4季營收仍會是全年最高峰，但獲利則未必能突破上半年的單季水準，目前看來，第4季毛利率仍承壓，包括匯率以及整體雙11、雙12的接單數量，仍有變數。

至於明年首季景氣則有待今年檔期銷售成績而定，若仍能維持相當的買氣，有機會出現庫存回補需求。

晶碩 營收

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