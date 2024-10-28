聯嘉揪伴 攻 AI 算力服務

車用LED模組及元件大廠聯嘉（6288）昨（28）日宣布，旗下全資子公司嘉園已與美國最大通訊設備商朗訊（LUCENT, INC., USA）簽署MOU，透過聯嘉車用領域的出海口優勢，以及朗訊的通訊專業知識，雙方將攜手進軍AI算力服務市場，協助客戶建構分散式邊緣運算中心。

聯嘉表示，初步規劃先由車用AI應用開始著手，會從車用LED的軟硬體與光學、機電等進一步導入AI技術，開發軟硬體解決方案，在節能或車燈視覺呈現上也會更具優勢，未來也將以車用為基礎，進一步拓展至分散式邊緣運算中心。

聯嘉指出，朗訊擁有強大的通信網路專業知識及全球銷售網絡，嘉園則在基礎設施領域中逐步累積AI供應鏈的知識與經驗，雙方將充分整合各自優勢與資源，開發硬體和軟體一體化解決方案，為客戶提供AI算力與應用服務，以台灣出發，並擴大布局全球市場。

聯嘉認為，朗訊相中聯嘉攜手合作，主要是看好聯嘉擁有全球布局優勢，並獲得世界汽車原廠的信賴與長期訂單，加上在美國、墨西哥等地均有設廠，透過在地廠區就近服務，可協助客戶建置分散式邊緣運算中心。

聯嘉目前在北美車燈光源模組市占率約10%，也是特斯拉電動皮卡CyberTruck的前車燈模組供應商。根據特斯拉最新財報顯示，CyberTruck第3季銷售量超過1.6萬輛，為美國第三暢銷的電動車，僅次於特斯拉自家的Model 3和Model Y。

聯嘉今年前三季營收達42.05億元，年增31%。聯嘉看好，隨著新訂單持續湧入，加上新專案陸續出貨，下半年業績將優於上半年。

聯嘉預期，受惠美國密西根廠成功轉型，本業獲利將持續升溫，隨著汽車模組本業營收成長、成本降低及費用改善等因素帶動下，加上明年AI新事業及次世代mini-LED顯示屏將貢獻營收，樂觀看待明年獲利可望持續向上。