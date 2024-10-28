快訊

蘋果M4版iMac無預警登場！記憶體升級、定價44900元7大看點一次看

MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

聽新聞
0:00 / 0:00

聯嘉揪伴 攻 AI 算力服務

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

車用LED模組及元件大廠聯嘉（6288）昨（28）日宣布，旗下全資子公司嘉園已與美國最大通訊設備商朗訊（LUCENT, INC., USA）簽署MOU，透過聯嘉車用領域的出海口優勢，以及朗訊的通訊專業知識，雙方將攜手進軍AI算力服務市場，協助客戶建構分散式邊緣運算中心。

聯嘉表示，初步規劃先由車用AI應用開始著手，會從車用LED的軟硬體與光學、機電等進一步導入AI技術，開發軟硬體解決方案，在節能或車燈視覺呈現上也會更具優勢，未來也將以車用為基礎，進一步拓展至分散式邊緣運算中心。

聯嘉指出，朗訊擁有強大的通信網路專業知識及全球銷售網絡，嘉園則在基礎設施領域中逐步累積AI供應鏈的知識與經驗，雙方將充分整合各自優勢與資源，開發硬體和軟體一體化解決方案，為客戶提供AI算力與應用服務，以台灣出發，並擴大布局全球市場。

聯嘉認為，朗訊相中聯嘉攜手合作，主要是看好聯嘉擁有全球布局優勢，並獲得世界汽車原廠的信賴與長期訂單，加上在美國、墨西哥等地均有設廠，透過在地廠區就近服務，可協助客戶建置分散式邊緣運算中心。

聯嘉目前在北美車燈光源模組市占率約10%，也是特斯拉電動皮卡CyberTruck的前車燈模組供應商。根據特斯拉最新財報顯示，CyberTruck第3季銷售量超過1.6萬輛，為美國第三暢銷的電動車，僅次於特斯拉自家的Model 3和Model Y。

聯嘉今年前三季營收達42.05億元，年增31%。聯嘉看好，隨著新訂單持續湧入，加上新專案陸續出貨，下半年業績將優於上半年。

聯嘉預期，受惠美國密西根廠成功轉型，本業獲利將持續升溫，隨著汽車模組本業營收成長、成本降低及費用改善等因素帶動下，加上明年AI新事業及次世代mini-LED顯示屏將貢獻營收，樂觀看待明年獲利可望持續向上。

AI 特斯拉 美國

延伸閱讀

輝達、台積電都在做！「這能力」成AI時代生存關鍵

馬斯克頻繁政治表態遭疑「幫川普買票」 30%受訪者不考慮買特斯拉

特斯拉明年推自駕計程車服務 外媒：馬斯克需面臨「2挑戰」

9月賣出5千多輛 Tesla電動皮卡Cybertruck熱銷中 交易均價突破377萬元

相關新聞

星宇航空股票還可以買嗎？上市後抓緊「3策略」：明年是成長快速的一年

星宇航空（2646）在證交所敲鐘，上市首日價量齊揚，蜜月行情可期，在此同時，也拉升了華航、長榮航的走勢。星宇航空擁有大批粉絲、屢屢登上熱門關鍵字、走精品路線的年輕品牌、董事長永遠是鎂光燈焦點，疫後觀光復甦潮端出亮眼成績單至為關鍵，25日從興櫃轉上市之後的營運布局，又將如何影響未來在資本市場的表現？

大同完成首筆藍碳交易

大同（2371）公司昨（28）日宣布，子公司大同永續發展控股10月已在新加坡碳權交易所（CIX）完成首筆「藍碳」的碳權交...

聯嘉揪伴 攻 AI 算力服務

車用LED模組及元件大廠聯嘉（6288）昨（28）日宣布，旗下全資子公司嘉園已與美國最大通訊設備商朗訊（LUCENT, ...

中華、和泰商用車激戰

輕型商用車市場需求強勁，近年市場規模連年大幅成長，商用車大廠中華車（2204）11月將推出VARYCA後繼車型J Spa...

晶碩第3季 EPS 5.61元 展望保守

晶碩（6491）昨（28）日公告第3季財報，單季稅後純益4.37億元，年增15.8%、季減7.8%，創同期新高，但卻是今...

豐興鋼筋開平盤

豐興（2015）鋼筋連漲三周後，昨（28）日開平盤，威致、易昇等鋼廠跟進，建築用鋼進到調節整理，多頭格局望走得更長更遠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。