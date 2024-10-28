大同完成首筆藍碳交易
大同（2371）公司昨（28）日宣布，子公司大同永續發展控股10月已在新加坡碳權交易所（CIX）完成首筆「藍碳」的碳權交易，確立市場領先地位。明年第1季計畫在新加坡發行以碳權為基礎的數位化金融商品，未來將持續以評估碳權品質的專業能力，滿足全球各企業對碳的多樣需求。
迎接碳權計價時代來臨，大同因應國際社會對碳權的剛性需求，今年啟動永續發展轉型計畫、投資成立100%子公司大同永續發展控股公司。
大同永續公司進行的首筆碳權來源，是位於巴基斯坦東南部信德省（Sindh） 印度河三角洲地區，由紅樹林和潮間帶組成的豐富生態系，占地超過35萬公頃，是目前全球最大的紅樹林復育項目，預計年減碳量超過24萬噸二氧化碳。
此外，該地區主要以紅樹林等沿海濕地捕獲碳，其固碳速度比陸地森林快40倍，因此也被稱為「藍碳」，價值最高。
根據氣候行動平台資料顯示，在市場需求增加、監管成熟、碳抵消項目多元化與企業參與度增加下，預估到2035年碳交易量將成長40倍，價格將從目前的平均每噸25美元，一舉增加至150美元，顯示碳交易被視為全球應對氣候變遷的重要工具。
大同強調，大同永續公司聚焦新綠色能源事業，在碳權市場具有三大優勢：一、擁有取得自願減排碳市場最新資訊、整合全球優質碳權來源的專業。二、熟悉廣大國際客戶對碳權需求的認知。三、擁有國際碳交所的資源並熟悉交易流程與法規，可強化國際間連結合作。
大同表示，此次藍碳的成功交易，開啟大同在新綠色能源事業首章，目前在台灣與東南亞有多項綠色新能源以及國際低碳園區項目專案，都已同步執行中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言