大同完成首筆藍碳交易

大同（2371）公司昨（28）日宣布，子公司大同永續發展控股10月已在新加坡碳權交易所（CIX）完成首筆「藍碳」的碳權交易，確立市場領先地位。明年第1季計畫在新加坡發行以碳權為基礎的數位化金融商品，未來將持續以評估碳權品質的專業能力，滿足全球各企業對碳的多樣需求。

迎接碳權計價時代來臨，大同因應國際社會對碳權的剛性需求，今年啟動永續發展轉型計畫、投資成立100%子公司大同永續發展控股公司。

大同永續公司進行的首筆碳權來源，是位於巴基斯坦東南部信德省（Sindh） 印度河三角洲地區，由紅樹林和潮間帶組成的豐富生態系，占地超過35萬公頃，是目前全球最大的紅樹林復育項目，預計年減碳量超過24萬噸二氧化碳。

此外，該地區主要以紅樹林等沿海濕地捕獲碳，其固碳速度比陸地森林快40倍，因此也被稱為「藍碳」，價值最高。

根據氣候行動平台資料顯示，在市場需求增加、監管成熟、碳抵消項目多元化與企業參與度增加下，預估到2035年碳交易量將成長40倍，價格將從目前的平均每噸25美元，一舉增加至150美元，顯示碳交易被視為全球應對氣候變遷的重要工具。

大同強調，大同永續公司聚焦新綠色能源事業，在碳權市場具有三大優勢：一、擁有取得自願減排碳市場最新資訊、整合全球優質碳權來源的專業。二、熟悉廣大國際客戶對碳權需求的認知。三、擁有國際碳交所的資源並熟悉交易流程與法規，可強化國際間連結合作。

大同表示，此次藍碳的成功交易，開啟大同在新綠色能源事業首章，目前在台灣與東南亞有多項綠色新能源以及國際低碳園區項目專案，都已同步執行中。